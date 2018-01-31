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70 yaşındaki Nazmiye nine hacca gitmek için hurda topluyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye nine, hacca gidebilmek için hurda topluyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:29
70 yaşındaki Nazmiye nine hacca gitmek için hurda topluyor

Manavgat’ta Büyük Şelale yakınlarında Oymapınar yolu üzerinde hurda dolu el arabası ve arkasında köpeği ile yürüyen yaşlı kadın herkesin dikkatini çekiyor. Topladığı hurdaları yüklediği el arabasıyla sokak sokak dolaşan Nazmiye Yirmibeş, daha önce hurda toplayarak gittiği umrenin ardından şimdi hacca gitmenin hayal kuruyor. 1 oğlu 2 kızı bulunan ve 20 yıl önce İstanbul’dan Manavgat’a göç eden Nazmiye nine ev bütçesine katkıda bulunmak için başladığı hurda toplama işini ilerlemiş yaşına rağmen devam ettiriyor.

"Eşimin emekli olmasının ardından Manavgat’a gelerek burada yaşamaya başladık. Burada hayat çok pahalı" diyen Nazmiye nine, eşinin emekli maaşına katkıda bulunmak için başladığı hurda toplama işinde biriktirdiği parayla umreye gittiğini, şimdiki hedefinin ise hacca gitmek olduğunu söyledi.

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