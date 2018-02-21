50 yıldır demir dövüp ekmeğini çıkartıyor

Yaşadığı yerden ve yaptığı işten oldukça mutlu olan Sönmez, bir yandan yıllardır demircilik mesleğini icra ediyor bir yandan da civarda bulanan köylerde ağaç kesmek ya da budamak için kullanılan kesici aletleri yapıyor. Derecik beldesine bağlı Kırca köyünde yaşayan Sönmez; taş ve topraktan yaptığı tek gözlü imalathanesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe koyuluyor. Hava kararana kadar burada köylülerden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan Mehmet Sönmez, demirden yaptığı ürünleri de satarak ailesinin geçimini sağlıyor. 57 yaşında olduğunu söyleyen Mehmet Sönmez, 7 yaşından beridir rahmetli babasına yardım ettiğini belirterek, “O zamanlar babamla amcam beraber çalışıyorlardı, daha sonra işleri ayırdılar. O zamanlar köyde okuma yazma bilen yoktu. Sadece 7 ev vardı. Geçim çok zordu. Babam vefat ettikten sonra işleri ben devraldım. Yaklaşık 50 senedir tek başıma bu işi yapıyorum. Allah’a şükür bu işle ailemin geçimini sağlıyorum ve babamın mesleğini sürdürüyorum. Burada ağaçları kesmek için ve ağaç budamak için gerekli kesici aletleri yapıyorum. Kırca köyündeyim ve burada mutluyum. Yaptığım işi seviyorum” dedi.