300’ün üzerinde avcıya ceza kesildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri avcıların yoğun olarak çıktıkları gün doğumundan bir saat önce denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Avcılık yapan vatandaşların avcılık belgelerinin olduğuna bakılıp, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince avlanma usul esaslarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Bugüne kadar 300 avcıya yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

“300 ÜZERİNDE AVCIYA YASAL İŞLEM YAPTIK”

İstanbul’da kaçak avcılık ile mücadele ettiklerini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar I. Bölge Müdürü Resul Doğan, “ 6 ayrı ekip olarak 7 gün 24 saat sahada denetleme yapıyoruz. Denetlediğimiz belgelerde avcılık belgesi ve avcılık yapacağı alanda kota aldığına bakıyoruz. Tüfeğin ruhsatı kontrol ediliyor ve av yapılmış ise, avlanması yasak türler mevcut mu? Bu hususlara bakılıyor. İstanbul’da 24 binin üzerinde kayıtlı avcı var, 11 bine yakın ise aktif avcı var. Bir av sezonu boyunca 2 binin üzerinde avcı denetledik ve 300 üzerinde avcıya yasal işlem yaptık. İstanbul için şuanda çakal, tilki, yaban domuzu, çulluk ve ördek şuan av yapmaya açık. Mevsimsel olarak ve canlıların üreme dönemlerine bağlı olarak avlanması yasak olan hayvanlar değişiyor” ifadelerini kullandı.

“YASAK AVLANMAYA BEN DE OLSAM KARŞIYIM”

Öte yandan denetimlerde belgeleri kontrol edilen 26 yıldır avcılık yapan Ali Yılmaz, “ Ava çıkmadan önce bütün gerekli belgelerimizi tamamlayıp nerede avlanacağımızı ve kotamızı belirliyoruz. Kaçak avcılık ile ilgili yapılan denetimler çok güzel, bu şekilde olması gerekiyor zaten. Yasak avlanmaya bende olsam karşıyım, uygun olarak kota alınıp öyle avlanılmaya çıkılması gerekiyor” belirtti.

Öte yandan denetimlerin yapıldığı ve avcıların uğrak yerlerinden birisi olan Durusu Gölü olarak da bilinen Terkos Gölü havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde mavi ile yeşilin buluşmasıyla oluşan manzara ise kendine hayran bıraktı. Göl üzerinde yüzen ördekler havadan çekildiklerini anladıklarında ise kaçmaya başlamaları renkli görüntüler oluşturdu.