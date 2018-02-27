28 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışları trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü ve Avcılar gibi semtlerde etkisi giderek artıran kar yağışı öğrencileri kar tatili için umutlandırıyor. Öğrenciler ise sosyal medya üzerinden Vasip Şahin’e tatil ile ilgili mesajlar atıyor. Peki, kar yağışı devam edecek mi ve İstanbul’da okullar 28 Şubat'ta tatil olacak mı? Şu an için İstanbul’da okulların tatil olup olmaması ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kar yağışları devam ettiği takdirde vali Vasip Şahin tarafından açıklama gelebilir.