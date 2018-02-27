Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119014
ALTIN
162.246
DOLAR
3.7850
STERLİN
5.2820
EURO
4.6652
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

28 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi?

28 Şubat'ta İstanbul’da okullar tatil olacak mı sorusu yanıtını merak ediyor.

27 Şubat 2018 Salı 10:31
28 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışları trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü ve Avcılar gibi semtlerde etkisi giderek artıran kar yağışı öğrencileri kar tatili için umutlandırıyor. Öğrenciler ise sosyal medya üzerinden Vasip Şahin’e tatil ile ilgili mesajlar atıyor. Peki, kar yağışı devam edecek mi ve İstanbul’da okullar 28 Şubat'ta tatil olacak mı? Şu an için İstanbul’da okulların tatil olup olmaması ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kar yağışları devam ettiği takdirde vali Vasip Şahin tarafından açıklama gelebilir.

Anahtar Kelimeler:
28 şubat Istanbulda Okullar Tatil Mi28 şubatta Okullar Tatil MiIstanbulda Okullar Yarın Tatil Mi28 şubatta Istanbulda Okul Var Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınlar için yelkenler 8 Mart'ta fora
Kadınlar için yelkenler 8 Mart'ta fora
Aileler Mavi Balina oyunu konusunda uyarıldı
Aileler Mavi Balina oyunu konusunda uyarıldı
İzmirliler flamingoların kur danslarını izledi
İzmirliler flamingoların kur danslarını izledi
İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı
İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı
Yarım saatte 151 adet çöp et şiş yedi
Yarım saatte 151 adet çöp et şiş yedi
Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek
Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim