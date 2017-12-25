Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111765
ALTIN
156.155
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0922
EURO
4.5216
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

249 şehidin adı Devrek bastonuna işlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 249 şehidin adı, “asaletin simgesi” olarak kabul edilen Devrek bastonuna işlendi. Baston ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilecek. 

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:32
249 şehidin adı Devrek bastonuna işlendi

AK Parti Devrek Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen, baston ustası Çetin Karabaş ile birlikte hazırladığı Devrek bastonunu hediye etmeye hazırlanıyor. Karabaş’ın el emeği hazırladığı bastonun üzerinde 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı akşam şehit düşen 249 kişinin ismi yer alıyor.

Tek tek şehitlerin isimlerini bastona işleyen Karabaş, ilk kez böyle bir baston yaptıklarını ifade etti. Yirmi günde bastonu tamamladığını aktaran baston ustası Çetin Karabaş, “Daha önce böyle bir baston yapmadık. AK Parti Kadın Kolları Başkanımızdan bize böyle bir talip geldi. 15 Temmuz anısına 249 şehidimizin isimlerini yazdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ulaştırılmak üzere kendilerine takdim edilecek. Yaklaşık 20 günde yapıldı. 249 ismi sığdırdığımıza inanamıyorum güzel, şık oldu. Beğenileceğini umuyorum” diye konuştu.

249 ŞEHİDİN ADI BASTONA İŞLENDİ

AK Parti Devrek İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen ise özel olarak hazırlanan bastonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edeceklerini ifade etti. 249 şehidin isimlerinin bastona işlendiğini aktaran Özmen, “15 Temmuz darbe girişimden bu yana Cumhurbaşkanımıza güzel bir hediye vermek istedik. Bunun da ilçemizle özdeşleşen bir hediye olmasını istedik. 249 şehidimizin adını biz bastona işleterek Cumhurbaşkanımıza ulaştırmak istiyoruz. Darbe girişimi hepimizi çok etkiledi. Biz 249 şehidimizin sayesinde bugündeyiz. Bastonumuz hazır Cumhurbaşkanımıza en kısa sürede ulaştırmak istiyoruz” dedi.

DEVREK BASTONU “ASALETİN SİMGESİ”

İlçede kızılcık ağacından yapılan, asaletin simgesi olarak kabul edilen Devrek bastonu, sağlamlığıyla da dikkat çekiyor. Bastonun dünyaya tanıtımı ise tanıtım fuarları sayesinde oluyor. El yapımı bastonların işçiliği arttıkça fiyatı da yükseliyor. 20 liradan başlayan baston fiyatları 2 bin liraya kadar yükselebiliyor. Motif ve desenlerle süslenen dünyaca ünlü Devrek bastonu, devlet büyükleri ve sanatçılara da hediye edildi. Çeşitli hayvan figürlerinin de işlenebildiği bastonculuk sektörü ise Devrek ilçesinde yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor.

Son Güncelleme: 25.12.2017 15:43
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakDevrek Bastonu15 Temmuz şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağzıyla Ömer Halis Demir’in tablosunu çizdi
Ağzıyla Ömer Halis Demir’in tablosunu çizdi
Adanalılar beyzbol sopasına merak saldı
Adanalılar beyzbol sopasına merak saldı
Bastığı fotoğrafları müşterilerine drone ile gönderiyor
Bastığı fotoğrafları müşterilerine drone ile gönderiyor
Köpeğin dolmuşa binme çabası
Köpeğin dolmuşa binme çabası
Tahir Akgün son yolculuğuna uğurlandı
Tahir Akgün son yolculuğuna uğurlandı
Kılıçla hutbe geleneği Edirne’de 6 asırdır yaşatılıyor
Kılıçla hutbe geleneği Edirne’de 6 asırdır yaşatılıyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim