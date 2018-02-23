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23 kadın traktör kursuna katıldı

Adana’da düzenlenen “Traktör Bakım, Onarım ve Kullanım Eğitimi” kursuna katılan 23 kadın, ojeli elleriyle tamir ettikleri traktörü topuklu ayakkabılarıyla sürdü.

23 Şubat 2018 Cuma 10:33
23 kadın traktör kursuna katıldı

Kadınların başvurusu üzerine Adana Zirai Üretim İşletmesi ve Tarımsal Yayım Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) ve Yüreğir Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile “Traktör Bakım, Onarım ve Kullanım Eğitimi” kursu açıldı. Kursa katılan 23 kadın, öğretmen Ahmet Uyan ve Emine Şenkuş’tan aldıkları teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aldı. Tamirin yanı sıra traktörün nasıl sürüleceğini de öğrenen kursiyerlerden bazılarının topuklu ayakkabı ile traktör sürmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Öğretmen Ahmet Uyan, daha önce de traktör kursu verildiğini ancak bu kurslara 2 ya da 3 kadın katıldığını belirterek, "23 kadına kurs veriyoruz. Onlara traktörleri nerede kullanacaklarını, bakımlarını nasıl yapacaklarını ve emniyet kuralları nelerdir bunları anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Ziraat mühendisi Emine Şenkuş ise üniversite yıllarından bu yana traktör kullandığını ifade ederek, "Bayanlar artık tüm sektörde olduğu gibi tarım alanında da aktif olarak çalışıyorlar. Günümüzde görüyoruz tarımın her alanında makine ve traktör kullanımında da çok önemli rol alıyorlar. Eşlerinin işi olduğunda ya da erkek çocukları olmadığında veya işçi bulmadıklarında kendileri işlerini görüyorlar" diye konuştu.

Yüreğir Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Bolkan da, halk eğitim olarak birçok kurs açtıklarını, fakat bunun çok farklı bir kurs olduğunu belirterek, "Burada bayanların da bu işi yapabileceğini göstermek istiyoruz" dedi.

"TRAKTÖR KULLANMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Kursiyer Ayşenur Hükümdar ise traktör kullanmayı çok sevdiğini anlatarak, "Ben zaten çiftçilikle uğraşıyorum genelde. Evimde de traktörüm var, aileme yardımcı olmak ve onarımını daha iyi yapmak için bu kursa geldim. Evdeki traktörü de yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. Traktöre merakım çiftçilikten kaynaklanıyor, kendimize ait tarla bahçe olduğu için. Burada bakım ve onarım da öğreniyoruz traktör arıza yaptığında kendimiz müdahale etmek için. Kurs bana hiç zor gelmiyor, çünkü traktör kullanmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kursiyer Aslı Ayşe Özdaş traktörü sadece erkekler kullanacak diye bir düşüncenin yanlış olduğunu, bayanların da kullanması gerektiğini, herhangi bir yerde ihtiyaç duyulduğunda bir erkek aramaya çıkmak yerine bayanın da kendi işini görmesi gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme: 23.02.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
Traktör KursuAdana
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