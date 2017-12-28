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1930 model motosikletine gözü gibi bakıyor

Karamanlı motosiklet tamircisi, Almanların İkinci Dünya Savaşı öncesi ürettiği 1930 model olan motosikletine gözü gibi bakıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:10

İkinci Dünya Savaşını gören ve şu anda 87 yaşında olan Alman imalatı Zündapp marka motosiklet, kusursuz bir şekilde çalışırken, üzerinde hala eski plakası da takılı duruyor. 37 yıllık motosiklet tamircisi olan Mehmet Yeşiltaş (50), kendisinin klasik motor tutkunu birisi olduğunu söyledi. Yeşiltaş, motoru bir vatandaştan 25 yıl önce satın aldığını belirterek, “Bu motoru ilk aldığımda adeta hurda vaziyetteydi. Ben eksik parçalarının bir kısmını yurt dışından getirttim. Bulunmayanları da kendim yaptım. Almanya yapımı olan bu motor 1930 modeldir. Sahibi bana bu motorun 1926 model olduğunu söyledi. Kayıtlarda ise Almanya bu motoru 1926 ile 1938 yılları arasında üretimini yapmış. Bu motordan Türkiye’de bildiğim 4 adet vardı. Ancak ikisi yurt dışına gitti. Şu anda ise birisi bende, diğerinin de Balıkesir’de olduğunu biliyoruz. Almanlar bu motorları posta dağıtım hizmetleri ile savaşta kullanmış” dedi.

“BU MOTORA 25 BİN LİRA VERDİLER ANCAK VERMEDİM”

Çok kişinin bu motoru satın almak için geldiğini de anlatan Yeşiltaş, “Motoru klasik motor tutkunu birisine veya müzeye satmayı düşünebilirim. Bu motora 25 bin lira verdiler ancak vermedim. Belki biraz daha yüksek fiyat veren olur ise satabilirim. Bu motorun bir özelliği de yakıt deposunun kurşun geçirmez olmasıdır. Savaş yıllarında üretildiği için deposu tamamen özel çelikten yapılmıştır. Şuanda bu motorun trafiğe çıkmasına engel hiçbir eksiği yoktur” diye konuştu.

Yeşiltaş, "Türkiye’nin birçok yerinden bana bunun kadar eski model olmasa da birçok klasik motosiklet geliyor. Ben de gelen bu motosikletleri tamirhanemde çalışır vaziyete getirerek geri gönderiyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.12.2017 10:34
Anahtar Kelimeler:
1930 Model MotosikletZündappMehmet Yeşiltaş
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