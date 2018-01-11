11 Ocak 2018 İstanbul'da su kesintisi olan yerler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde yarın(BUGÜN) saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde yarın saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz." denildi.

11 OCAK 2018 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN BÖLGELER

ATAŞEHİR - Fetih Mah,Esatpaşa Mah

BAKIRKÖY - Sakızağacı Mah,Osmaniye Mah,Yenimahalle,Zuhuratbaba Mah,Zeytinlik Mah,Kartaltepe Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Cevizlik Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah

BEYKOZ - Yeni Mahalle,Göksu Mah

BEYOĞLU - Kocatepe Mah,Kuloğlu Mah,Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Müeyyetzade Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Tom Tom Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Mimi Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah

BEŞİKTAŞ - Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Türkali Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Mecidiye Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Bebek Mah,Kuruçeşme Mah,Cihannuma Mah

FATİH - Rüstempaşa Mah,Nişanca Mah,Sarac İshak Mah,Sultan Ahmet Mah,Sarıdemir Mah,Molla Fenari Mah,Mevlanakapı Mah,Muhsinehatun Mah,Mimar Kemalettin Mah,Mimar Hayrettin Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Tayahatun Mah,Yavuz Sinan Mah,Şehsuvar Bey Mah,Yedikule Mah,Süleymaniye Mah,Sururi Mah,Sümbül Efendi Mah,Tahtakale Mah,Silivrikapı Mah,Mesihpaşa Mah,Cankurtaran Mah,Binbirdirek Mah,Cerrahpaşa Mah,Demirtaş Mah,Cibali Mah,Alemdar Mah,Aksaray Mah,Ayvansaray Mah,Beyazıt Mah,Balat Mah,Katip Kasım Mah,Hoca Paşa Mah,Kocamustafapaşa Mah,Mercan Mah,Küçük Ayasofya Mah,Hacıkadın Mah,Emin Sinan Mah,Haseki Sultan Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Hobyar Mah

KADIKÖY - Koşuyolu Mah,Hasanpaşa Mah,Fikirtepe Mah,Zühtüpaşa Mah,Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Dumlupınar Mah,Caferağa Mah,Acıbadem Mah,Feneryolu Mah,Fenerbahçe Mah,Eğitim Mah

SARIYER - Reşitpaşa Mah,Rumeli Hisarı Mah,Rumeli Kavağı Mah,Merkez Mah,Poligon Mah,Ptt Evleri Mah,Zekeriyaköy Mah,Çayırbaşı Mah,İstinye Mah,Tarabya Mah,Yeni Mah,Yeniköy Mah,Darüşşafaka Mah,Emirgan Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah,Büyükdere Mah,Cumhuriyet Mah,Kocataş Mah,Kireçburnu Mah,Maden Mah,Ferahevler Mah,Garipçe Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah

ZEYTİNBURNU - Sümer Mah,Seyit Nizam Mah,Telsiz Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Merkez Efendi Mah,Kazlıçeşme Mah

ÜMRANİYE - Site Mah,Tantavi Mah,Namık Kemal Mah,Saray Mah,İnkilap Mah,İstiklal Mah,Topağacı Mah,Yamanevler Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah,Armağan Evler Mah,Atakent Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Elmalıkent Mah,Esenevler Mah

ÜSKÜDAR - Salacak Mah,Selami Ali Mah,Selimiye Mah,Mimar Sinan Mah,Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Murat Reis Mah,Çengelköy Mah,Ünalan Mah,İcadiye Mah,Zeynep Kamil Mah,Sultantepe Mah,Valide I Atik Mah,Yavuz Türk Mah,Küçüksu Mah,Barbaros Mah,Bulgurlu Mah,Burhaniye Mah,Bahçelievler Mah,Acıbadem Mah,Altunizade Mah,Aziz Mahmud Hüdayi Mah,Kuleli Mah,Küplüce Mah,Küçük Çamlıca Mah,Kandilli Mah,Cumhuriyet Mah,Ferah Mah,Güzeltepe Mah

ŞİŞLİ - Harbiye Mah