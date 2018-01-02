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1 Ocak 2018’te 386 bin bebek dünyaya geldi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni yılın ilk gününde 386 bin bebeğin dünyaya geldiğini açıkladı.

02 Ocak 2018 Salı 23:42
1 Ocak 2018’te 386 bin bebek dünyaya geldi

UNICEF yayınladığı raporda 1 Ocak 2018’te 386 bin bebeğin dünyaya geldiğini açıkladı. Bebeklerin yüzde 90’ının az gelişmiş ülkelerde doğduğu belirtildi. Küresel olarak doğumların yarısından fazlasının dokuz ülkede gerçekleştiği bildirildi. Hindistan’da 69 bin 10, Çin’de 20 bin 210, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde9 bin 400, Etiyopya’da 9 bin 20 ve Bangladeş’te 8 bin 370 bebek dünyaya geldi.

UNICEF önümüzdeki ay, her anne ve yeni doğana uygun fiyatlı, kaliteli sağlık hizmeti talep etmek ve sunmak için küresel bir kampanya olan "Her Çocuk Yaşıyor”u başlatacak.

Kampanya kapsamında, sağlık tesislerinde sürekli temiz su ve elektrik enerjisi, doğum esnasında kalifiye bir sağlık görevlisinin bulunması, göbek banyosunun dezenfekte edilmesi ve doğum sonrası ilk saat içinde emzirme yer alıyor.

Son Güncelleme: 03.01.2018 09:58
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