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Yerde ve havada giden elektrikli otomobil projesi hayata geçirilecek

Elektrikle çalışan, yerde ve havada giden otomobil projesi Türk ve Japon akademisyenler tarafından hayata geçirilecek.

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:30
Yerde ve havada giden elektrikli otomobil projesi hayata geçirilecek

Nişantaşı Üniversitesi, Nagasaki University ve Nagasaki Institute of Applied Science ile elektrikle çalışan, yerde ve havada giden otomobil projesi geliştirmek amacıyla iyi niyet anlaşması imzaladı; Tajima Motor Corporation ve Isahaya Electronics Corporation firmaları ile görüşmeler başladı. Proje doğrultusunda, havada ve yerde giden, pilot olmadan uçabilen, elektrikle çalışan araçların 2020 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öncülüğünde geliştirilen ve SORA Project adı verilen teknoloji ilki proje, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çolak ve Nagasaki University öğretim görevlisi Prof. Dr. Fujio Kurokowa liderliğinde yürütülüyor.

Proje kapsamında tamamen çevre dostu teknolojilerle donatılmış, yüksek verimliliğe sahip, enerji tüketimi düşük, yüksek menzilli yeni nesil elektrik motorlarına sahip hem karada hem de havada gidebilen araçlar geliştirilecek. Ulaşım, arama kurtarma, ambulans gibi çeşitli görevlerde kullanılacak araçların insansız olarak, verilen adreslere gidebilmesi de hedefleniyor.

Türk ve Japon akademisyenler tarafından geliştirilecek olan projenin patent başvurularının önümüzdeki günlerde Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Araçların önce 1 kişilik, sonra 2 kişilik olmak üzere farklı prototipleri hazırlanacak.

Bir inovasyon projesi olarak, üniversitelerin bilimsel katma değeri ile gerçekleşmesi planlanan projenin başlangıç aşaması için yaklaşık 5 Milyon (USD) tutarında ön yatırım yapılacak. Projenin ilerleyen aşamalarında ise Türkiye’den Nişantaşı Üniversitesi dışında Ar-Ge, Sivil Havacılık ve Teknoloji alanında çalışmalar yapan kamu kurumları ve özel kurumların da projede yer almaları bekleniyor.

Yenilikçilik, araştırmacılık ve eğitimi entegre edebilmek amacıyla üniversitesi olarak sürekli çalıştıklarını belirten Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal; “Bizim kuruluş amaçlarımız arasında öğrencilerimizi geleceğe ve geleceğin teknolojilerine hazırlamak, her türlü alanda ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek, dünyaya değer katacak insanlar yetiştirmek yer alıyor. İşte bu amaç doğrultusunda geleceğin mesleklerine, yeni teknolojilere yatırım yapıyor, dünyada ilklere imza atmak için çalışıyoruz. Neotech Kampüs’ün ilk projesi olarak SORA Projesi ile dünyada kullanılmamış bir teknolojiyi ülkemize getiriyoruz. Amacımız Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak. Türkiye için çalışıyoruz. Bu proje yalnızca bir başlangıç, Üniversite olarak durmak bilmeyen bir gelişimin parçasıyız” ifadesinde bulundu.

Proje kapsamında ayrıca öğrenci ve öğretim üyelerinin de dahil olacağı değişim programı anlaşmaları, staj programları ve mükemmeliyet merkezi anlaşmaları gibi çalışmalar da yer alıyor. İngilizce “Super Object for Road and Aero movement” kelimelerinin baş harflerinden ortaya çıkan “SORA” aynı zamanda Japonca gökyüzü anlamına geliyor.

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