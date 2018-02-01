Vestel Venus V4 nasıl, özellikleri ve fiyatı ne?

Güçlü bataryası sayesinde enerjisini başka telefonlarla da paylaşabilen Venus V4, üstelik sadece 1.099 TL’ye kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

8.7 mm kalınlığıyla incelikten ödün vermeyen, şık metal tasarıma sahip Venus V4’ün, 5000 mAh’lik güçlü bataryası ile kullanıcıların en büyük şikayeti olan pil ömrü sıkıntısı sona eriyor. Venus V4 sahipleri, enerjisini hem kendi kullanıyor hem de bir OTG kablo vasıtasıyla sevdikleriyle paylaşabiliyor.

5.5 inç 720x1280 (HD) çözünürlüklü Gorilla Glass 3 ekrana sahip V4’ün, 4 çekirdekli işlemcisi ve Android Nougat 7.0 işletim sistemi bulunuyor. 5 MP ön ve 4’lü LED flaş destekli 13 MP arka kamerası bulunan Venus V4’ün, 3 GB RAM’i ve 32 GB dahili hafızası var. Üstelik SD kartla 64 GB’a kadar da artırılabiliyor. Müzik dinlemeyi sevenler için FM radyosu da bulunan V4’ün altın, siyah ve gümüş renk seçenekleri mevcut. Bir telefondan beklenenleri fazlasıyla karşılayan V4’ün tavsiye edilen satış fiyatı 1.099 TL.