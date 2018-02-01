Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119044
ALTIN
161.225
DOLAR
3.7333
STERLİN
5.3200
EURO
4.6540
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Vestel Venus V4 nasıl, özellikleri ve fiyatı ne?

Vestel Venus ailesinin son üyelerinden V4, 5000 mAh gücündeki bataryasıyla dikkat çekiyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:49
Vestel Venus V4 nasıl, özellikleri ve fiyatı ne?

Güçlü bataryası sayesinde enerjisini başka telefonlarla da paylaşabilen Venus V4, üstelik sadece 1.099 TL’ye kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

8.7 mm kalınlığıyla incelikten ödün vermeyen, şık metal tasarıma sahip Venus V4’ün, 5000 mAh’lik güçlü bataryası ile kullanıcıların en büyük şikayeti olan pil ömrü sıkıntısı sona eriyor. Venus V4 sahipleri, enerjisini hem kendi kullanıyor hem de bir OTG kablo vasıtasıyla sevdikleriyle paylaşabiliyor.

5.5 inç 720x1280 (HD) çözünürlüklü Gorilla Glass 3 ekrana sahip V4’ün, 4 çekirdekli işlemcisi ve Android Nougat 7.0 işletim sistemi bulunuyor. 5 MP ön ve 4’lü LED flaş destekli 13 MP arka kamerası bulunan Venus V4’ün, 3 GB RAM’i ve 32 GB dahili hafızası var. Üstelik SD kartla 64 GB’a kadar da artırılabiliyor. Müzik dinlemeyi sevenler için FM radyosu da bulunan V4’ün altın, siyah ve gümüş renk seçenekleri mevcut. Bir telefondan beklenenleri fazlasıyla karşılayan V4’ün tavsiye edilen satış fiyatı 1.099 TL.

Anahtar Kelimeler:
Vestel Venus V4 YorumVestel Venus V4 ForumVestel Venus V4 Alınır MıVestel Venus V4 Nasıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu
Türkiye’nin nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu
LG V30+ Türkiye’de satışa sunuldu, kaç para?
LG V30+ Türkiye’de satışa sunuldu, kaç para?
Uluslararası Dolandırıcılık Raporu'nda çarpıcı sonuçlar
Uluslararası Dolandırıcılık Raporu'nda çarpıcı sonuçlar
ROTurk Çok Alanlı Robot Yarışması genç mucitleri buluşturacak
ROTurk Çok Alanlı Robot Yarışması genç mucitleri buluşturacak
Bilgisayar başında günde 7 saatimiz geçiyor
Bilgisayar başında günde 7 saatimiz geçiyor
Siri ile lira gönderme dönemi
Siri ile lira gönderme dönemi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim