Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Taksim Meydanı’nda tiner çeken çocuklar yürekleri burktu

Taksim Meydanı, yürek burkan görüntülere sahne oldu, yaşları 10-12 arasında değişen 4 çocuk tiner çekerken görüntülendi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:42
Taksim Meydanı’nda tiner çeken çocuklar yürekleri burktu

Her gün binlerce kişinin sıklıkla kullandığı yerlerden olan ve İstanbul’un göbeği diye adlandırılan Taksim Meydanı, yürek sızlatan görüntülere sahne oldu. Daha önce de ‘bonzai’ diye tabir edilen sentetik uyuşturucu içip kendinden geçen madde bağımlılarının kameralara takılmasının ardından bu sefer görüntülerdekinin küçük çocuklar olması olayın vahametini ortaya koydu.

Yaşları 10 ile 12 arasında değişen 4 çocuk, Taksim Meydanı’nda kurulan etkinlik alanının önünde başladıkları madde kullanımını anıta kadar sürdürdü. Bir ara kalkıp yer değiştiren çocuklardan birisi cebinde taşıdığı plastik pet su şişesinin içinde bulunan tineri elindeki mendile döktü. Küçük çocuk daha sonra kendi elindeki mendilden arkadaşlarına da paylaştırdı. Çocuklar bir süre sonra maddenin etkisinden yerlerinden hareket edemez hale geldi. Öyle ki çocuklardan birisi Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’na tuvaletini yaptı. Yanlarından geçen yüzlerce insan ise duruma aldırış etmeden yollarına devam etti.

Son Güncelleme: 20.12.2017 09:50
Anahtar Kelimeler:
Taksim MeydanıTinerciTiner çeken çocuklarMadde Bağımlılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 litre benzin fiyatına Ankara’ya gidebiliyor
1 litre benzin fiyatına Ankara’ya gidebiliyor
BTK sahte mobil uygulamalara karşı uyardı
BTK sahte mobil uygulamalara karşı uyardı
Yerde ve havada giden elektrikli otomobil projesi hayata geçirilecek
Yerde ve havada giden elektrikli otomobil projesi hayata geçirilecek
Samsung yeni Galaxy A8 nasıl, özellikleri neler?
Samsung yeni Galaxy A8 nasıl, özellikleri neler?
Cep telefonları Solar Ağaç'ta şarj edilebilecek
Cep telefonları Solar Ağaç'ta şarj edilebilecek
NASA Kepler-90i isimli yeni bir gezegen keşfetti
NASA Kepler-90i isimli yeni bir gezegen keşfetti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim