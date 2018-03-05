@Taksi'den yüzde 50 indirimli yolculuk kampanyası

Hızla kızışan ve rekabetin arttığı Türkiye taksi çağırma piyasasına yeni bir start-up girişim olan @Taksi bir ay sürecek büyük bir kampanya düzenleyerek İstanbul taksi çağırma pazarına dahil oldu, kampanya ile 5 Mart ile 5 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul'da @Taksi ile yapılacak yolculuklarda BKM Express üyesi ve yeni kullanıcılarına yüzde 50 indirim uygulanacak.

En yakın taksi şoförü ile en yakın taksi müşterisini buluşturmayı amaçlayan yeni taksi çağırma uygulaması @Taksi’nin kullanıcıları, düzenlenen kampanya kapsamında BKM Express ile tek seferde 20 TL'ye kadar yapılan ödemelerde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek.

20 TL ve üzeri yolculukların ödemesi ise 10 TL düşülerek tahsil edilecek. Kampanya dâhilinde uygulanan indirim ödeme esnasında otomatik olarak düşülecek. İndirim, sadece BKM Express ile ödenen İstanbul'daki yolculuklarda geçerli olacak.

İlk 4.000 kişinin yararlanacağı kampanyada aynı kişiler sadece 1 kez yararlanabilecek. Aynı kişinin kampanyadan birden fazla yararlandığının tespiti halinde ödeme iptal edilecek ve indirim geri alınacak. Bu kampanya, BKM Express üyesi bankaların kampanyalarıyla da birleştirilebilecek.

@Taksi uygulaması nedir?

Akıllı telefonlara ücretsiz indirilen @Taksi uygulamasına üyelik oluşturup 7 gün / 24 saat taksi çağırmak mümkün olabiliyor. Uygulama kullanıcıları, taksi tipini seçebiliyor, taksi seyahatlerini uygulama üzerinden kolayca yönetebiliyor, taksi şoförünün haritadan gelişini anlık takip edebiliyor. Sürücüye puan vererek değerlendirebilme imkânı olduğu gibi daha önceki yolculuklar da görülebiliyor. Ayrıca taksi randevu sistemi ile yolculuk için önceden yer ayırtılabiliyor. Gidilecek yerin ücretinin önceden hesaplanabilmesi, adresin uygulamadan işaretlenerek taksi şoförüne adres tarifine gerek kalmadan seyahatin gerçekleştirilmesi mümkün. BKM Express, kredi kartı, Banka kartı veya Nakit olarak taksi ücreti ödemesinin gerçekleştirilmesi ile yolculuk tamamlanıyor. Bir nevi durak otomasyon sistemi de olan uygulama kapsamında taksi durakları kendi bünyelerinde bulunan taksileri sisteme ekleyerek yönetebiliyor. Taksi yolcuları uygulamayı ücretsiz olarak tek bir linkten yükleyebilirler. https://a-taksi.com/app