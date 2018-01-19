Sweatcoin uygulaması nedir, ne işe yarar?

Sweatcoin atılan günlük adım sayısını hesaplıyor ve bunu GPS verilerinizle karşılaştırıyor. Sonrasında ise her 1000 adım için yaklaşık olarak 95 Sweatcoin veriyor. Son 1 yılda gelirini %266 oranında arttıran uygulama, artık 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. App Store’da en hızlı büyüyen uygulama olan Sweatcoin bu kulvarda popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı da sollamış durumda. 5.7 milyon dolarlık hacme sahip olan Sweatcoin, melek yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Ancak söz konusu uygulama henüz Türkiye'de hizmete geçmiş durumda değil. Türkiye'de kullanıma sunulduğunda kripto para meraklılarının dikkatini çekeceği kesin. Uygulamanın internet sitesinde Android cihazlarda da kullanılabildiği yazıyor.

Kazanılan Sweatcoin'ler ile ne alınabilir?

Uygulamanın internet sitesinde kazanılan Sweatcoin'ler ile ilgili: "Anti yerçekimi yoga sınıflarından yüksek teknoloji ayakkabılarına, iPhone'lara ve Apple Watches'a kadar değişen ürünler, hizmetler ve deneyimler. Sweatcoins'inizi şaşırtıcı ortaklık hayır kurumlarına bağışlayarak dünyanın dört bir yanındaki diğer insanlara yardımcı olmanın kolay bir yolunu da oluşturabilirsiniz." mesajı yer alıyor.