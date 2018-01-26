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Siri ile lira gönderme dönemi

Türk Telekom, Online İşlemler uygulamasına “Siri ile Lira Gönderme” teknolojisini ekledi.

26 Ocak 2018 Cuma 10:06
Siri ile lira gönderme dönemi

Türk Telekom, Online İşlemler Uygulamasının App Store’da yer alan son versiyonuyla, bir yeniliği daha müşterilerinin hizmetine sunuyor. Türk Telekom, Apple’ın sesli asistanı Siri ile kullanıcılarına yalnızca sesli komut vererek başka bir numaraya lira gönderme imkanı sağlıyor.

Kullanıcıların başka bir numaraya Lira gönderebilmeleri için istedikleri kişinin adını ve göndermek istedikleri tutarı Siri’ye sesli olarak iletmeleri yeterli oluyor.Siri ile lira gönderme özelliğini kullanmak isteyen Türk Telekom mobil hat sahibi Apple kullanıcıları, Türk Telekom Online İşlemler Uygulamasını indirerek bu hizmetten anında faydalanabiliyor.

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