Sanal zorbalığa ve istismara karşı çocuklar için: E-Koruma

İnternet tehlikelerle dolu, çocuklarınızın internet alışkanlıklarını kontrol edin.

1. 18 yaşından küçükler için “ÜCRETSİZ İÇERİK KALDIRMA”

E-Koruma olarak 2 yıldır, 18 yaşından küçük çocukların ailelerinden gelen, “uygunsuz içeriklerin internetten kaldırılması”, taleplerini ÜCRETSİZ olarak işleme aldık. E-koruma kurucusu Av.Kadir Kurtuluş yapmış olduğu açıklamada : ‘’İnternet ortamında ki durum çok vahim, gün içinde çok fazla telefon ve mailler alıyoruz, durum gün geçtikçe artıyor, daha fazla çocuğa ulaşalım, daha fazla mağduriyeti önleyelim, aileleri bilinçlendirelim ve elimizden geleni değil fazlasını yapalım dedik. Bu derdin, derin ve büyük bir dert olduğunu, çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini şimdide tüm Türkiye’ye anlatalım istedik’’ dedi

Çocuklar İçin E-Koruma, sosyal sorumluluk projesi kapsamında e-koruma.net çocuklarımıza destek olmaya ve içeriklerin kaldırılması noktasında ücretsiz olarak hizmet vermeye, aileleri bilinçlendirmeye devam edecektir.

2. Aile, Öğretmen ve Çocuk Ücretsiz Danışma Hattı

E-koruma Aile, Öğretmen ve Çocuk Danışma Hattı; Aileleri, çocuklarını nasıl koruyabilir, nasıl gözlem yapmalılar, nelere dikkat etmeleri gerekir, bir mağduriyet halinde nasıl hareket etmeleri gerekir gibi konularda bilgilendirilmektedirler. Öğretmenlere tespit ve bilinçlenme konusunda yardımcı olmak ve mağdur çocuklara yön göstermek maksadıyla korkusuzca arayabilecekleri bir mecra olma amacıyla kurulmuştur.

Danışma hattı ile birlikte hem çocuklarının haklarını ihlal eden ailelerin problemlerini çözmeyi hem de gelecek kaygısı ile alakalı sorularını yanıtlamak istiyoruz.

İnternete erişimin kolaylaşması beraberinde siber zorbalıkların da çoğalmasına destek vermiştir. Bilgisayar oyunları, sosyal medya kanalları ve birçok içerik sağlayıcısından çocuklara erişerek her türlü iletişimi sağlayan kişiler, çocuklara birden fazla yöntemle zarar vermeye çalışmaktadır.

Çocuklarının maruz kaldıkları bu psikolojik şiddetin önüne geçmek için neler yapabilirsiniz, internet dünyasındaki kontrolü nasıl sağlarsınız hepsine bizi arayarak ulaşabilirsiniz.

3. Tüm Liselerde E Koruma ve Sosyal Medya Eğitimi

Artan internet kullanımı sonucunda kontrol edilemez hale gelen sanal dünya çocuklar için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. İnternette vakit geçiren çocuk ve gençlerin zaman kontrolü sınırlaması yapılmadığından hem cinsel istismar ya da başkaca suçların mağduru olabiliyorlar.

E-Koruma olarak, internette çocukların ve gençlerin başına neler gelebileceği, sonuçlarının ne olabileceği ve nasıl korunabilecekleri konularını işlemek istiyoruz.

Av.Kadir Kurtuluş sözlerine ‘’amacımız; artan istismar olayları ile birlikte çocuklar kendilerini maddi ve manevi olarak nasıl koruyabilirler ve bu durumun önüne geçmek için neler yapmalılar, herhangi bir mağduriyette nasıl yardım almaları gerekmektedir gibi konularda bilinçlendirmek. Bu durumlarla karşılaşan aile ve çocukların bize ulaşarak mağduriyetlerini belirtmelerini ve kaldırma işlemlerini ücretsiz olarak yapacağız’’ dedi.

Detaylı bilgi için :

https://www.e-koruma.net

https://www.e-koruma.net/sosyal-sorumluluk/cocuklar-icin-ekoruma/

Twitter,Instagram,Facebook Hashtag:

#cocuklaricinekoruma