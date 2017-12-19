Samsung yeni Galaxy A8 nasıl, özellikleri neler?

Samsung, ilk çift ön kameralı telefonu Galaxy A8’i tanıttı.Samsung’un mobil haberleşme Başkan Yardımcısı Park Jun-ho, Galaxy A8 için “Galaxy A8 ve A8 Plus’ı piyasaya sunarak, amiral gemisi akıllı telefon alanında, müşterilerimize sonsuzluk ekranı, canlı odaklı çift ön kamera gibi favori özellikler getiriyoruz" dedi.

Gelecek yıl Ocak ayında piyasaya sürülecek olan Galaxy A8 ve A8 Plus, 16-megapiksel ve 8-megapiksel özellikleriyle Samsung’un ilk defa çift ön kameralı telefonu olacak. Yeni kamerayla kullanıcılar, net arka planlı yakın çekim, ve portre seçimi yapabilecek.

Galaxy A8 serisi sahip olduğu canlı odaklanma özelliğiyle kullanıcılara resim çekmeden önce veya çektikten sonra resimdeki bulanık ayarını yapabilme imkânı sağlıyor. Buna ilaveten kullanıcı, resimleri üst üste bindirme özelliğiyle video görüntüleri oluşturabilecek.