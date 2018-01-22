Gücünü Snapdragon 430 yonga seti ve 1.5 GB RAM'den alan Samsung Galaxy J2 Pro, n11.com üzerinde 949 TL'den satılıyor. 16 GB dahili depolama birimine sahip olan telefonda, 8 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kamera yer alıyor. 5.0 inç büyüklüğünde 540 x 960 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelen Galaxy J2 Pro, kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkıyor. Samsung'un bu modeline önümüzdeki aylarda Android Oreo GO güncellemesini sunması bekleniyor.
Samsung Galaxy J2 Pro nasıl, özellikleri neler?
Samsung Galaxy J2 Pro bugün Türkiye'de satışa sunuldu.
22 Ocak 2018 Pazartesi 13:13