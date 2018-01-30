ROTurk Çok Alanlı Robot Yarışması genç mucitleri buluşturacak

ROTurk Çok Alanlı Robot Yarışması; EngTechs’in koordinatörlüğünde; Üsküdar Üniversitesi, Üsküdar Belediyesi ve DEPARK’ın katkılarıyla, genç mucitleri 2 Şubat 2018 Cuma günü İstanbul Çengelköy Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi’nde bir araya getirecek.

Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Özel Alev Okulları’nın yarışacağı etkinlik, saat 08.30’da başlayacak.

Akıllı robotlar, su altında yarışacak

Japonya’da meydana gelen Fukushima Nükleer Güç Santrali (NGS) felaketinden esinlenerek oluşturulan yarışmada, takımların tasarladığı robotlar, Üsküdar’daki Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi Yüzme Havuzu’nda yarışacak.

Su altında yarışacak olan robotlar, felaket esnasında havada ve suda meydana gelen durumların kontrol altına alınmasını sağlamak ve yaşayan canlıları kurtarma görevlerini tamamlamaya çalışacak. Yarışma, su altı kameraları ile aynı anda izleyicilere ulaşacak.

Genç mucitlerin yeteneklerini sergileyeceği bu yarışma, iş birliği halinde çalışarak bütünsel olarak sorun çözme yaklaşımını öğretmek ve benimsetmek amacıyla bir fırsat niteliği taşıyor.