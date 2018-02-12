Robot kayakçılar pistte hünerlerini sergiledi

Güney Kore’nin Gangwon ilinde bulunan Pyeongchang bölgesi 2018 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyor. Pazar gününe kadar devam edecek olan 23. Kış Olimpiyatları Oyunları’nda görkemli bir açılış gerçekleştirilirken, insansı robotlar da pistlerdeki yerini aldı. Karlı pistlerde insanların yerine bu kez insansı robotlar vardı. Dünyanın merakla takip ettiği olimpiyatlarda piste çıkan robotlar, kayak pistinde hünerlerini sergiledi. Kış Olimpiyatlarının gerçekleştirileceği Pyeongchang, başkent Seul’e 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.