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Peak Games dünya devleri arasında gösterildi

Peak Games, App Annie tarafından mobil uygulama pazarında dünya devleri arasında gösterildi.

27 Şubat 2018 Salı 12:24
Peak Games dünya devleri arasında gösterildi

Geliştirdiği mobil oyunlarla küresel çapta 500 milyondan fazla kişiye ulaşan Peak Games, App Annie tarafından mobil uygulama pazarında dünya devleri arasında gösterildi. Uygulama geliştiren teknoloji şirketlerinin 2017 yılında App Store ve Google Play platformlarından elde ettikleri gelirler bazında sıralandığı 52 şirketlik listede 37’nci sırada yer alan Peak Games, pazardaki küresel devlerin birçoğunu geride bırakma başarısını gösterdi.

Listede Türkiye merkezli tek şirket olarak yer alan Peak Games bu başarısı ile 86 milyar dolarlık mobil uygulama pazarında dünyanın önde gelen oyuncularından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Listede, merkezi Avrupa’da bulunan şirketler arasında üçüncü sırada yer alan Peak Games, 60 kişilik ekibi ile çalışmalarını ve büyümesini sürdürüyor. Şirket’in 2018 yılında Ocak ve Şubat aylarında elde ettiği büyümenin ışığında, önümüzdeki yıllarda listede daha da üst sıralarda yer alacağı öngörülüyor.

Hazırladığı araştırma ve yayınladığı raporlarla mobil uygulama pazarının nabzını tutan App Annie’nin listesinde Türkiye’den Peak Games’in yanı sıra ABD’den 16, Japonya’dan 15, Çin’den 11, Güney Kore’den 4, Finlandiya’dan 2, Fransa, İrlanda ve Avusturalya’dan birer şirket bulunuyor. Listede Kanada, İngiltere ve Almanya gibi geniş mobil uygulama ekosistemine sahip ülkelerden herhangi bir şirket yer almıyor.

Amerika merkezli olan App Annie, dünya çapındaki mobil uygulama endüstrisinin en saygın bağımsız veri tedarikçileri arasında yer alıyor ve gerçekleştirdiği araştırmalarla küresel trendleri inceliyor.

Peak Games gözünü dünya liderliğine dikti
Peak Games gözünü dünya liderliğine dikti
Son Güncelleme: 27.02.2018 12:26
Anahtar Kelimeler:
Mobil UygulamaApp AnnnieMobil OyunPeak Games
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