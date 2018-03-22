Natro 2017 domain sektörü infografiğini yayınladı

2017 yılında önemli gelişmelerin yaşandığı domain sektörüne ilginin, her geçen gün arttığı görülmekte. Özellikle dünyada domain regülasyonlarını yöneten ICANN’in de bölge ofislerinden birine ev sahipliği yapan Türkiye’de de, domain sektörüne ilgi hızla artış göstermektedir.

2017 yılında; dünyada kayıt edilen toplam domain sayısı 332 milyonu aşarken, Türkiye’de kayıt edilen yeni alan adı uzantısı 185 bin olarak karşımızı çıkıyor.

Türkiye’nin lider alan adı ve web hosting kuruluşu Natro, 2017’de sektörde yaşanan önemli gelişmelerle ilgili birçok istatistik yayınladı.

İçerisinde hem Türkiye hem de Dünya domain sektörü ile ilgili veriler barındıran infografikten dikkat çeken bazı noktalar ise şöyle;

2017 yılının 4. çeyreğinde, dünyada kayıt edilen toplam domain sayısı, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre, %0,9 artış göstermiştir.

Dünya’da en çok kayıt edilen domain uzantısına bakıldığında ise; .com, 131 milyon kayıt sayısı ile geleneği bozmuyor ve 2017 yılının da birincisi olarak karşımıza çıkıyor.

Domain sektöründe dikkat çeken bir diğer veri, XYZ’nin yeni domain uzantıları arasındaki liderliğini koruması. XYZ, %6,5 oranla, jenerik yeni domain uzantıları arasındaki en büyük paya sahip durumda.

Dünyada en çok domain kayıt eden ülkelere bakıldığında ilk sırada Çin’in yer aldığı görülmekte.

Natro’nun hazırlamış olduğu infografiği detaylı olarak aşağıda inceleyebilirsiniz.