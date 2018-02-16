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Milli Robot ADA GH5 günlük hayatta

Akınrobotics, ürettiği son insansı robot ADA GH5 ile insan ergonomisini ve sağlığını bozan, hayatını tehlikeye atan monoton işleri robotlara yükleyerek, insan yaşamını daha nitelikli hale dönüştürmeyi hedefliyor.

16 Şubat 2018 Cuma 16:03
Milli Robot ADA GH5 günlük hayatta

İnsansı robotların kullanım alanları açısından akla gelebilecek her sektöre yönelik geliştirilen ADA GH5; havaalanlarında, otogarlarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda, marketlerde, restoran ve kafelerde, fuarlarda, konserlerde, açılış, kutlama gibi organizasyonlarda, eğitim kurumlarında, hastanelerde görevlendirilebilecek. Üretilen insansı robotlarla ilgili bilgiler veren Akınrobotics Başmühendisi Dr. Özgür Akın, ADA GH5 serisinin küçük bir çocuk tarafından dahi programlanabileceğini belirtti. Akın, "Bu model robotlara, alışveriş merkezlerinde ürün tanıtma, fuarlarda broşür dağıtma, açılış ve konser gibi organizasyonlarda koreografi eşliğinde dans edebilme, plaket verebilme, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgahtarlık, hastanelerde hasta bakıcılık yapabilecek insansı robotlar, ev hanımlarına kısmen de olsa yardımcı olabilecek şekilde programlanmıştır" dedi.

Kiralama ve özel proje bazlı satış işlemlerine başlanan insansı robot ADA GH5, kullanım alanlarının yaygınlaşması ile birlikte, en başta kaliteli iş verimliliğinin sağlanması, insana verilen değerin artması ve insanların sosyal yaşamlarını daha iyi yönetebilmeleri hedefliyor. Gün geçtikçe tüm sektörlerde yer bulması öngörülen Akınrobotics üretimi insansı robotların, yüksek teknoloji adına ülkemize küresel boyutta büyük bir ivme kazandırması bekleniyor.

Öte yandan, Milli Robot ADA GH5 ev hanımlarına yardımcı olmasının yanı sıra bazı oyun havalarını da takım olarak oynayabiliyor. ADA GH5’ten oluşan milli robotlar hep birlikte uyum içerisinde “Erik Dalı” oyun havası oynadı.

Son Güncelleme: 16.02.2018 16:41
Anahtar Kelimeler:
Ada Gh5 RobotAkınrobotics
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