Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118773
ALTIN
161.275
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2886
EURO
4.6519
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

MHP'den gençlere özel sosyal içerik platformu

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Sosyal adlı sosyal içerik platformu ile daha fazla gence ulaşmayı hedefliyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 10:35
MHP'den gençlere özel sosyal içerik platformu

Milliyetçi Hareket Partisi Ataşehir İlçe Başkanı Sadun Bizel öncülüğünde yola çıkan MHP Sosyal, partinin dijital platformlarda daha yaygın olması ve gençlere daha fazla kendini anlatabilmesi için yapmış olduğu bir girişim olarak öne çıkıyor.

Parti tabanından büyük destek gören içerik platformu mhpsosyal.com hakkında bilgi veren MHP Ataşehir İlçe Başkanı Sadun Bizel, "MHP Sosyal, milli içerik platformu olarak yola çıktı. Gündem, testler ve videolar içeren platform gençlere eğitimler vermek, sosyal medyanın önemini anlatmak, ülke durumundan daha hızlı haberdar olmalarını ve bilgilendirici paylaşımlar yapmalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Üye olanlar partimiz ve düşüncelerimiz ile örtüşen her türlü içeriği paylaşabilir. MHP Sosyal ile MHP'nin dijital platformlarda daha fazla kişiye ulaşmasını ve gençlere kendini daha fazla anlatabilmesini hedefliyoruz. Milli içerik platformumuz, ilerleyen zamanlarda üniversite gençliğiyle de buluşacak. Bu kapsamda paneller düzenlenecek ve eğitimler verilecek. Gelişen teknolojiye uygun bir şekilde ülkemiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiMHP SosyaMhpsosyal.comSosyal Içerik Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5G teknolojisi için uluslararası işbirliği
5G teknolojisi için uluslararası işbirliği
Peak Games dünya devleri arasında gösterildi
Peak Games dünya devleri arasında gösterildi
Eksi 80 dereceye kadar donmayı engelleyen madde bulundu
Eksi 80 dereceye kadar donmayı engelleyen madde bulundu
Honor akıllı telefonlar yakında Türkiye pazarında olacak
Honor akıllı telefonlar yakında Türkiye pazarında olacak
Milli Robot ADA GH5 günlük hayatta
Milli Robot ADA GH5 günlük hayatta
LG CLOi Robot tanıtıldı
LG CLOi Robot tanıtıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim