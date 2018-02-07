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Merak edilen PTT Messenger uygulaması nedir, ne işe yarayacak?

PTT, mobil mesajlaşma uygulaması olan PttMessenger’ı duyurdu. Peki, PTT Messenger uygulaması özellikleri neler ve bu uygulama nasıl kullanılacak?

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:31
Merak edilen PTT Messenger uygulaması nedir, ne işe yarayacak?

"Milli, Güvenli Anlık Mesajlaşma ve Haberleşme Çözümü" olarak tanıtılan PTTMessenger uygulaması şimdiden ilgi çekmeye başladı.

Android ve iOS desteğinin yanı sıra Windows ve MacOS işletim sistemlerinde de çalışacak olan  uygulama henüz App Store’da veya Google Play Store’da yer almıyor. PTT'nin internet sitesi üzerinden PTT Messenger ile ilgili yapılan tanıtımda şu ifadeler yer alıyor: "Ptt Messenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Ptt Messenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır. Ptt Messenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir."

PTTMessenger uygulaması, diğer popüler mesajlaşma uygulamaları kadar ilgi görür mü bilinmez ama şimdiden ilgi çekmeye başladı.

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