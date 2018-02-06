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"Mavi Balina bir oyun değil"

Cumhurbaşkanlığı Bilişim Uzmanı Buğra Ayan, ’Mavi Balina’ adlı oyun nedeniyle onlarca gencin hayatını kaybettiğini belirterek, "Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor" dedi.

06 Şubat 2018 Salı 16:10
"Mavi Balina bir oyun değil"

Cumhurbaşkanlığı Bilişim Uzmanı Buğra Ayan, “Dijital Gelecekteki Risk ve Fırsatlar” konulu konferans için geldiği Bilecik’te gençlere seslendi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Ayan, "’Mavi balina’ bir oyun değil, oyun tanımıyla tanınması çok hatalı. Çünkü burada kazanan biri yok. Geliştiren kişinin hilesi oyun denmesi Türkiye’de oyun dendi. Bu oyun diye tabir ettikleri şeyi oynayan çocuklar nasıl bir ruh halinde onu araştırmak lazım. Yani bu tarz vakaların arkasında şu var. Ailesi ilgi göstermiyor, aile onun dünyasını önemsemiyor ve çocuk orada biraz daha ilgi dikkat çekebilmek için kendini parçalamayı göze alıyor. Ben kendi yaşadığım bir örnekten bahsedeceğim. Şimdi bana bir büyüğüm dedi ki ’Mavi balina ile ilgili bir basın açıklaması yapacağım bunu bir çalışır mısın nedir ne değildir’, ben de derinlemesine çalışayım dedim.

OYUNU GELİŞTİREN HAPİSTE

İlk geliştiricinin hesabını buldum. Onun arkadaşlarını Rusya’daki bağlantılarını falan bir baktım. Şanlıurfalı 13 yaşında bir çocuk, ’ben de mavi balina oynamak istiyorum’ yazmış. Oyunu geliştiren hapiste ama şöyle bir şey var başkaları da oynatabiliyor. Whatsapp’tan görev veriyor yani burada bir oyun karakteri falan yok, size diyor ki ’kolunu kes’, ’tamam kestim’. Ondan sonra oyunu oynayanlara ’diğer kolunu kesenlerle tanıştıracağım’ falan diyorlarmış. Çocuğu buldum çocuk 40 gün önce yazmış o yazıyı. 40 günde çocuk vücudunu parçalama durumuna gelmiş olabilir. Bir an önce çocuğa ulaşayım dedim. Babasını buldum amcasını buldum. Sonra çocuğa ulaştım niye dedim. Dedim ki biz senin için endişelendik. O da dedi ki ’benim için endişelendiğiniz için teşekkür ederim’ dedi. Teknolojiyle ilgili konferansların neredeyse tamamında yer alıyorum katılıyorum. Çağırıyorlar sağ olsunlar. Tabi bir süre sonra şunu sorguluyorsunuz bu kadar konferanslar yapılıyor ne olacak. 1 saat buradan çıktıktan sonra aklınızın neresinde olacak, bence buna cevap vermeliyiz" dedi.

Son Güncelleme: 06.02.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
Mavi BalinaOyun
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