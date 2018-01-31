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LG V30+ Türkiye’de satışa sunuldu, kaç para?

LG’nin en yeni akıllı telefonu LG V30+ tüketicilerin hayatlarına renk katacak birçok özellikle birlikte geliyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:29
LG V30+ Türkiye’de satışa sunuldu, kaç para?

Bu özellikler arasında yer alan çift kameralı telefon segmentinde ilk defa kullanılan “F1.6 diyafram açıklığı” ön plana çıkarken, ince ve hafif bir tasarıma sahip OLED FullVision ekranı ise göz dolduruyor. V serisinin yeni üyesi, bu özelliklerin yanı sıra sahip olduğu Cine Video modu ile kullanıcılarına film kalitesinde çekim yapabilme olanağı tanırken Google Asistan ve Ses Tanıma özellikleri ile iletişimi farklı bir boyuta taşıyor.

İnce, hafif ve minimal tasarımına karşın oldukça dayanıklı ve sağlam bir yapıya sahip olan V30+, bu özelliğini H-Beam yapısına borçlu. Hem ön hem de arka panellerde Corning’in en gelişmiş teknolojisi olan Gorilla Glass 5’e sahip olan telefon, ABD Savunma Bakanlığı’nın MIL-STD 810G Transit Drop Test’in 14 kategorisini geçerek zorlu şartlara da rahatlıkla adapte olabildiğini ortaya koyuyor. Aşırı sıcak ya da soğuk hava şartlarında da kullanıcılarını yarı yolda bırakmayan LG V30+, buna ek olarak IP68 sertifikalı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor.

LG’nin en yeni akıllı telefonu LG V30+, Aurora Siyahı ve Bulut Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sadece Türk Telekom mağazalarında 4.399 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

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