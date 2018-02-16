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LG CLOi Robot tanıtıldı

Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen LG CLOi Robot, CES 2018’de tanıtıldı.

16 Şubat 2018 Cuma 12:12
LG CLOi Robot tanıtıldı

LG, yapay zeka teknolojisinin ve buna bağlı ürünlerin yakaladığı ivmeyi sürdürürken, yakın zamanda tamamlanan LG MEA Innofest 2018’de ilk kez görücüye çıkan CLOi Robot katılımcıların ilgi odağı oldu.

LG Electronics, yapay zeka teknolojisine sahip 2018 model beyaz eşya, tüketici elektroniğini ve hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak için ThinQ markasını yarattığını duyurdu. LG ThinQ ürün ve hizmetleri, LG'nin yapay zeka teknolojisi DeepThinQ'in yanı sıra, diğer ortakların çeşitli yapay zeka teknolojilerini kullanarak deep learning ve birbirleriyle iletişim kurma becerisine sahip olacak.

IDC’nin son araştırmalarına göre, kavramsal ve yapay zeka sistemleri özelindeki MEA harcamalarının 2021 yılına kadar 114 milyon doları geçmesi bekleniyor. Gartner, analitik etkileşimlerin yüzde 50'sinin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde yapay zeka aracılığıyla sağlanacağını öngörüyor.

Bunun yanı sıra, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen “The Global Shapers Annual Survey 2017” araştırmasına göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki gençler, Dördüncü Sanayi Devrimi'nin çalışma ve günlük hayatları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu düşünürken, birçoğu robotların bulunduğu bir gelecekte yaşamak ve onlarla birlikte çalışmak konusunda oldukça rahat bir tutum sergiliyorlar.

Yaşamın dinamikleri yeniden yaratılacak

“Yapay zeka ve robot teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin yaşam kalitesinden, iş hayatındaki rutin işlere kadar hayat tarzımızı ve iş yaşantımızı oluşturan dinamikleri değiştirerek bu alanda yatırım yapılmasının temel nedeni olan, modası geçmiş uygulamaları ortadan kaldırması bekleniyor.” şeklinde konuşan LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha, şu şekilde devam ediyor: “Yıllar ilerledikçe bölgedeki tüketicilerin, iş ortaklarımızın ve perakendecilerin yapay zeka destekli elektronik ve beyaz eşya ürünlerimiz ile hayata geçen önemli değeri ve sağlanan verimi göreceğinden eminiz.”

LG Electronics, ThinQ markası ile akıllı ürün ailesinin, tüketicilerin yaşamını daha iyi ve kaliteli hale getirmek için her zaman onları düşündüğünü vurguluyor. Teknolojide bir sonraki adım yapay zeka. Bu noktada LG, yapay zeka teknolojisini daha erişilebilir kılma ve tüketicilerin gözünde korkutucu olmaktan çıkarmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.

LG, geçtiğimiz yıl Kore’de hayata geçirdiği Yapay Zeka Laboratuvarı ile beraber geliştirilen DeepThinQ 1.0 teknolojisi ile yapay zeka araştırmalarını hızlandırmayı amaçlıyor. Platform ile beraber yapay zeka teknolojilerinin çok daha geniş bir ürün gamına entegrasyonu sağlanabiliyor. Bunun yanı sıra platform, LG ürün geliştiricilerinin ilerleyen dönemde geliştirecekleri cihazlarda “Deep Learning” teknolojisini kullanabilmelerine imkan tanıyor. ThinQ’nun açık strateji mantığına uygun olarak DeepThinQ ile geliştirilen mobil cihazlardan beyaz eşyalara kadar uzanan LG ürünleri, son teknoloji ile geliştirilen yapay zeka platformuna bir dizi teknoloji ve çözüm entegre ederek daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunacak.

"LG, yapay zeka ürün portföyünü geliştirmeye kararlı" açıklamasını yapan LG Electronics, Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Direktörü Mr. Derek Sim, şöyle devam ediyor: "Misyonumuz her zaman insanların yaşantılarına değer katmak oldu. Gelişmekte olan teknolojilere yaptığımız yatırımların, bu hedefe ulaşmamız özelinde önemli katkıda bulunacağına kesinlikle inanıyoruz. Geleceğin ne getireceği konusunda heyecan taşıyoruz ve kıymetli müşterilerimizin günlük yaşamlarında daha üretken ve verimli olmasına nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

DeepThinQ, ticari ve tüketici sektörlerini hedefleyen ürünlerin tasarım süreçlerini de değiştiriyor. Kore Incheon Uluslararası Havalimanı’nda hizmet veren “Airport Guide Robot”, ortam gürültüsünü azaltan ses tanıma özelliğini geliştirerek yolcuların taleplerinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. LG'nin robot elektrikli süpürgesi ise sandalye ve köpek arasındaki farkı öğrenip buna göre hareket edebiliyor. Buna ek olarak LG InstaView ThinQ ™ buzdolabı, EasyClean fırın ve QuadWash ™ bulaşık makinesi gibi akıllı ev aletleri verimliliği en üst düzeye çıkarıp, kullanıcıların evde daha kaliteli zaman geçirmesine olanak tanıyor.

LG Electronics, , kendi yapay zeka geliştirme aracının LG’nin tüm iş birimlerine yayılmasını sağlayarak “deep learning” tabanlı yapay zeka teknolojisini geliştiriyor. Bu sayede, son teknoloji ürünlerini pazara sunulmasına hız verebilmeyi amaçlıyor.

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LG Yapay ZekaLg RobotLg Cloi RobotCes 2018
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