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Kuzey Kıbrıs’ın Teknoloji Üssü: KALTEV

ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi KALTEV’in faaliyetlerine başlaması ise yavru vatanda bilim ve teknoloji odaklı devrim başladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:30
Kuzey Kıbrıs’ın Teknoloji Üssü: KALTEV

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün Kuzey Kıbrıs’ta dijital dönüşüme ivme kazandıracak projesi ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (ODTÜ KALTEV) faaliyetine başladı. Araştırma geliştirme odaklı üretim ve kalkınma atılımı için tüm paydaşlar arasında sinerji yaratarak verimli bir ekosistem kuracak olan ODTÜ KALTEV bünyesinde akıllı mikrosistemler, sensör araştırmaları, giyilebilir sistemler, metamalzeme ve terahertz gibi ileri teknoloji laboratuvarlarına ek olarak kuluçka merkezi, Düşün-Dene-Dönüştür (D3) proje ofisleri, inovasyon evi ve atölyeler yer alıyor. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ KALTEV ’in odak araştırma alanlarının Bilişim, Sürdürülebilirlik, Akıllı Tarım ve Siber Güvenlik olarak belirlendiğini açıkladı. Bu alanlarda Kuzey Kıbrıs Kampüsü araştırmacılarının yürüttüğü başarılı çalışmaların, artık ODTÜ KALTEV çatısı altında ve daha geniş kapsamlı olarak yürütüleceğini ekledi.(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
ODTÜ KALTEVOrta Doğu Teknik ÜniversitesiKuzey Kıbrıs
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