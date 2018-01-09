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Kendi F1 aracını kendi yaptı

Ankara’da bir memur, hayalindeki “Formula 1” aracını kendi tasarladı.

09 Ocak 2018 Salı 09:49
Kendi F1 aracını kendi yaptı

Ankara’da yaşayan 45 yaşındaki Ümit Kozan, küçük yaşlarda hayalini kurduğu yarış aracını kendisi yapmaya karar verdi. Ankara’da memurluk yapan Kozan, hobi olarak başladığı tasarımını arkadaşının atölyesinde hafta sonları çalışarak 1 yılda tamamladı. Kozan, “Duman” ismini verdiği 35 bin lira bütçeli yarış aracının, şase kısmını 60 milimetre boru ile dış aksamını ise fiberglastan yaptı. Yerli yarış arabasında, başka bir araçtan sökülen 1.8 turbo motor yanında 30 litre yakıt tankı kullanıldı. 2 kişilik olarak dizayn edilen araç, 660 kilogram ağırlığında ve 200 kilometre hıza çıkabiliyor. Meraklı gözlerle aracı inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Türkiye’de yerli bir aracın yapılabileceğini göstermek için çalışmalara başladığını söyleyen Kozan, "Küçük yaşlarda arabalara merakım vardı. Arabaların resimlerini çizerdim. İnternette dolaşırken buna benzer otomobiller gördüm. Türkiye’den neden yerlisini yapmayalım diye düşündüm ve bu işe başladım. Yaklaşık 1 sene sürdü. Çok zorluklar çektim ama aracı yapmayı başardım" dedi.

TASARLANAN ARAÇ 200 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Çeşitli denemelerden sonra aracın son aşamasına ulaştığını ifade eden Kozan, şunları kaydetti:

"İlk önce kafamda çizdim, sonrasında kağıda döktüm ve hatalarımı gördüm. Onları düzelttim. Şase kısmına başladım ve çok uğraştırdı. Sağlamlık acısından eğim ve bükümleri vardı. Onlar için dışarıdan destek aldım. Dört silindirli motosiklet motoru koydum ama sonrasında kasa ile uyuşmadığını fark ettim. Sonra binek bir otomobilin motorunu alarak monte ettim. 660 kilogram ağırlığında, 200 beygirlik bir araç yaptım. Güvenli olması çok önemliydi. Kalın borular kullandım. Kaza anında sağlam olsun istedim. Kendi yaptığım testlere göre bayağı bir dayanıklı oldu. Trafiğe kapalı alanda 200 kilometre hıza ulaştım. 660 kilo olduğu için araç çok çabuk hızlanabiliyor."

KAPALI ALANDA KULLANILABİLİYOR

Aracın ruhsatlandırması ve trafiğe çıkması konusunda sıkıntıların olduğunu aktaran Kozan, "Yurt dışında genelde bu tür araçları yaptığınız zaman senede 1 taneye izin veriliyor. Araç incelendikten sonra bir kereliğe mahsus plaka veriliyor. Bunu trafiğe çıkaramıyorum" ifadelerini kaydetti.

Kozan, aracın ilgi odağı haline geldiğini belirterek, "Formula 1 aracını gören vatandaşlar binmek, fotoğraf çektirmek istiyor. Bazıları ise, kimin yaptığını ya da hangi aracı değiştirdiğimizi soruyor" dedi.

50 BİN LİRAYA ARACI SATACAK

“Duman” ismini, 7 yaşındaki kızının koyduğunu ve ikinci bir proje için aracı satılığa çıkaracağını belirten Kozan, şunları kaydetti: "Aracı satmak için internette ilana koyacağım. İkinci bir projeye başladım. Onun için maddi sıkıntılar doğuyor. Bunun için satacağım. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Ona çok emek verdim. Başardım, ikinci projemi de yapmak istediğim için satıyorum."

Son Güncelleme: 09.01.2018 10:52
Anahtar Kelimeler:
AnkaraFormula 1 Aracı Yaptıümit Kozan
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