Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 15’i gördü

Kars’ta sabah erken saatlerde soğukla birlikte etkili olan sis, sürücülere de zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte araçlar ilerlemekte zorlandı. Soğukla birlikte etkili olan sis trafik ekiplerini de harekete geçirdi. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, özellikle kent dışında yüksek kesimlerde sisin daha yoğun olduğunu ifade ederek sürücülerden önlerindeki araçlarla aralarını mesafe koymalarını istedi.

Bu yıl kışın geçen kışlara oranla daha iyi geçtiğini ifade eden Mahmut Karataş, “Memleketimizin güzelliği budur. Kar, soğuk. Yazı bir başka güzeldir. Kışı da bir başka güzel, sis var. Doğru ama bu sene fazla kış yaşamadık. Allah’ın hikmeti kar da yok. Soğukta fazla bir şey değil” dedi.