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Japon astronot uzayda tam 9 santimetre uzadı

Japon astronot Norishige Kanai, uzayda 9 santimetre uzadığını açıkladı.

09 Ocak 2018 Salı 18:51
Japon astronot uzayda tam 9 santimetre uzadı

3 haftadır Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan Japon bir astronot Norishige Kanai, geldiğinden beri 9 santimetre uzadığını açıkladı. Kanai, sosyal medya hesabından Haziran sonunda kendisini eve götürecek Soyuz aracının koltuğuna sığamayacağından endişe ettiğini yazdı.

Kanai, Twitter hesabından, "Herkese merhaba. Büyük bir duyurum var. Uzaya ulaştıktan sonra vücut ölçümlerimiz yapıldı. Wow WowWow.. 9 cm uzamışım. Üç hafta içinde bir bitki gibi büyüdüm. Liseden beri böyle bir yaşamamıştım. Geri döndüğümde Soyuz’un koltuğuna oturup oturamayacağım konusunda biraz endişeliyim" mesajını paylaştı.

Ancak uzmanlar astronotların uzayda uzayabileceğini, bu ölçülerin kişilerin vücutlarına göre farklılık gösterdiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 10.01.2018 11:28
Anahtar Kelimeler:
Japon AstronotUzayda UzadıNorishige Kanai
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