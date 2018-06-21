İnternet dünyasında sanal ulus kavramı yaygınlaşacak

Çin’in başkenti Pekin’de Puhua Ticari Grubu Başkanı Bay Zhai Shanying, dünya ekonomik ve teknolojik gelişme tarihini inceledikten sonra “Ekolojik Ulus Teorisini” açıkladı.

Teori, insanlık için yeni bir yaşam çağının kapılarını açıyor. Daha fazla özellik ve güvenle, son internet teknolojilerinin sonucu olarak, insanların sanal dünyada elde edeceği birbirine bağlı değerlerden oluşan ve talep tarafından yönlendirilen “ekolojik uluslar”, insan topluluklarının mevcut yaşam tarzını değiştirecek ve online yaşayan ve çevrimdışı olarak hayatta kalan yeni ekonomik sistemler kurulacak.

“Ekolojik ulus”, sanal internet dünyasında kurulacak. Tüzel kişi, normal vatandaş veya birlik tarafından ayrı ayrı kurulabilir ve internet dünyasının yasalara bağlı kalarak liberal, demokratik, eşitlikçi ve şeffaf bir şekilde yönetilebilir. “Ulusun” dijital vatandaşları şeklinde farklı dikey gruplara tam kapsamlı manevi hizmetler sunabilecek. Ulusun var olma süresi, dijital vatandaşlara ve özel olarak sunulan hizmetlerin süresine bağlı olacak. Bu gibi bir ulus, insanların sanal dünyada başarılı bir şekilde yer almasını sağlayan gerçek bir ütopya.

“Ekolojik Ulus Teorisi” neden sunuldu?

İnsanlık yeni bir çağa girdi ve Çin’deki internet teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesi, küresel olarak ilgi çekti. Çin’de insanların çoğu, diğer insanların WeChat Moments güncellemelerini ve online oyundaki rollerini her gün takip ediyor. Çinliler tecrübelerini sıklıkla Bilinmeyen Oyuncunun Savaş Alanlarında paylaşıyor. Benzer aralıkta ürünler, Çinli internet vatandaşları arasında popüler hale geldi. İnsanların çeşitli online yaşamlarını ve online dünyada daha fazla zaman geçirmelerini gösteriyor. Zhai Shanying, detaylı bir çalışma sonrasında insanların geleneksel yaşamları ve gelişmeleri tamamen değişebilir ve internet yaşamı gerçek yaşamlarımızla birlikte var olarak insanlığın gelişmesinde önemli bir rol oynayabileceği sonucuna vardı.

“Ekolojik Ulus”, manevi isteklerinin karışlandığı sanal bir ulus

Zhai Shanying’nin analiz ettiği üzere, çeşitlenen internet dünyası içerisinde, farklı tercihleri olan insanlar için farklı ekolojik uluslar oluşturabilecek. Böylelikle farklı gruplar, kendi ekolojik uluslarına göre “dijital vatandaşlar” haline gelebilecek. İnternet üzerinde “dijital vatandaşlarla” birlikte bu gibi bir ekolojik ulus, ticari ve finansal sektörler dahil olmak üzere gerçek dünyadaki yaşamlar için benzersiz bir çekiciliğe sahip olacak. Topluluğun altında yatan kurallar, internet medeniyetine girildiğinde temelden değişecek.

Bu “Ekolojik Ulus” teorisini denemek için Zhai’nin ilk ürünü “Futbol Bebek” projesi, futbol fanlarına adanan sanal yaşam oluşturmayı amaç ediniyor. Fanların, sanal dünyada değerlerini en üst düzeye çıkarması bekleniyor. Raporlara göre, ürünün piyasaya sunulma konferansı 13 Haziran tarihinde Pekin, Çin’de gerçekleştirildi.

Ekolojik Ulus teorisi üretim güçlerinin değişmesini tanımlanıyor

Marx, Das Kapital eserini 1867 yılında yayınladı ama 150 yıl içerisinde karşılaştırılabilir ekonomik teori sunulmadı. Sosyalizm ve insanlığın gelecekteki siyasi ve ekonomik kalkınma yönü kayboldu. 2018 yılında insan topluluğu endüstri toplumundan İnternet toplumuna geçerken, “Puhua Ticari Grubu tarafından önerilen “ekolojik ulus” teorisi, insanlığın gelecekteki kalkınmasını, yeni bir bakış açısından sunarak üretim güçlerinin değişmesini tanımlıyor. Makul şekilde tasarlandığı takdirde ekolojik ulusun ideal devlet veya “Platon’un Ütopyasını” gerçekleştirmesinin mümkün olduğuna inanılıyor.

Zhai Shanying, finansal teoriler ve sistemler konusunda uzman

Zhai Shanying, CCTV Dialog ve Dragon TV Boss Town programlarının kalıcı özel misafiri. CCTV Dialog’da David de Rothschild ve Çin’deki finansal danışmanıyla konuştu. Aynı zamanda Warren Buffet ile Pekin’deki bir finansal atölye çalışmasında fikir alışverişinde bulundu. Nobel Ekonomi Ödülü almaya aday Çinli kişi olarak Jim Rogers ile de konuştu.

Zhai Shanying 10’dan fazla ünlü Çin üniversitesinde özel finans dersleri verdi. Bu üniversiteler arasında Tsinghua Üniversitesi, Pekin Üniversitesi ve Finans ve Ekonomi Merkez Üniversitesi yer alıyor. Geçtiğimiz 20+ yıl içerisinde, Çin’in temel teorilerine ve düşüncülerine odaklanarak Çinli özelliklere uygun teorik finansal sistem oluşturmayı amaçladı. Finansal teoriler, finansal sistemler ve finansal yöntemlerde birçok başarılı uygulamaya imza attı. Finansal teorileri, uygulamalarla doğrulandı.