Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
190.754
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1973
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İnternet dünyasında sanal ulus kavramı yaygınlaşacak

Ekolojik Ulus Teorisi’ne göre insanların mevcut yaşam tarzını değiştirecek ve online yaşayan ve çevrimdışı olarak hayatta kalan yeni ekonomik sistemler kurulacak.

21 Haziran 2018 Perşembe 13:44
İnternet dünyasında sanal ulus kavramı yaygınlaşacak

Çin’in başkenti Pekin’de Puhua Ticari Grubu Başkanı Bay Zhai Shanying, dünya ekonomik ve teknolojik gelişme tarihini inceledikten sonra “Ekolojik Ulus Teorisini” açıkladı.

Teori, insanlık için yeni bir yaşam çağının kapılarını açıyor. Daha fazla özellik ve güvenle, son internet teknolojilerinin sonucu olarak, insanların sanal dünyada elde edeceği birbirine bağlı değerlerden oluşan ve talep tarafından yönlendirilen “ekolojik uluslar”, insan topluluklarının mevcut yaşam tarzını değiştirecek ve online yaşayan ve çevrimdışı olarak hayatta kalan yeni ekonomik sistemler kurulacak.

“Ekolojik ulus”, sanal internet dünyasında kurulacak. Tüzel kişi, normal vatandaş veya birlik tarafından ayrı ayrı kurulabilir ve internet dünyasının yasalara bağlı kalarak liberal, demokratik, eşitlikçi ve şeffaf bir şekilde yönetilebilir. “Ulusun” dijital vatandaşları şeklinde farklı dikey gruplara tam kapsamlı manevi hizmetler sunabilecek. Ulusun var olma süresi, dijital vatandaşlara ve özel olarak sunulan hizmetlerin süresine bağlı olacak. Bu gibi bir ulus, insanların sanal dünyada başarılı bir şekilde yer almasını sağlayan gerçek bir ütopya.

“Ekolojik Ulus Teorisi” neden sunuldu?

İnsanlık yeni bir çağa girdi ve Çin’deki internet teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesi, küresel olarak ilgi çekti. Çin’de insanların çoğu, diğer insanların WeChat Moments güncellemelerini ve online oyundaki rollerini her gün takip ediyor. Çinliler tecrübelerini sıklıkla Bilinmeyen Oyuncunun Savaş Alanlarında paylaşıyor. Benzer aralıkta ürünler, Çinli internet vatandaşları arasında popüler hale geldi. İnsanların çeşitli online yaşamlarını ve online dünyada daha fazla zaman geçirmelerini gösteriyor. Zhai Shanying, detaylı bir çalışma sonrasında insanların geleneksel yaşamları ve gelişmeleri tamamen değişebilir ve internet yaşamı gerçek yaşamlarımızla birlikte var olarak insanlığın gelişmesinde önemli bir rol oynayabileceği sonucuna vardı.

“Ekolojik Ulus”, manevi isteklerinin karışlandığı sanal bir ulus

Zhai Shanying’nin analiz ettiği üzere, çeşitlenen internet dünyası içerisinde, farklı tercihleri olan insanlar için farklı ekolojik uluslar oluşturabilecek. Böylelikle farklı gruplar, kendi ekolojik uluslarına göre “dijital vatandaşlar” haline gelebilecek. İnternet üzerinde “dijital vatandaşlarla” birlikte bu gibi bir ekolojik ulus, ticari ve finansal sektörler dahil olmak üzere gerçek dünyadaki yaşamlar için benzersiz bir çekiciliğe sahip olacak. Topluluğun altında yatan kurallar, internet medeniyetine girildiğinde temelden değişecek.

Bu “Ekolojik Ulus” teorisini denemek için Zhai’nin ilk ürünü “Futbol Bebek” projesi, futbol fanlarına adanan sanal yaşam oluşturmayı amaç ediniyor. Fanların, sanal dünyada değerlerini en üst düzeye çıkarması bekleniyor. Raporlara göre, ürünün piyasaya sunulma konferansı 13 Haziran tarihinde Pekin, Çin’de gerçekleştirildi.

Ekolojik Ulus teorisi üretim güçlerinin değişmesini tanımlanıyor

Marx, Das Kapital eserini 1867 yılında yayınladı ama 150 yıl içerisinde karşılaştırılabilir ekonomik teori sunulmadı. Sosyalizm ve insanlığın gelecekteki siyasi ve ekonomik kalkınma yönü kayboldu. 2018 yılında insan topluluğu endüstri toplumundan İnternet toplumuna geçerken, “Puhua Ticari Grubu tarafından önerilen “ekolojik ulus” teorisi, insanlığın gelecekteki kalkınmasını, yeni bir bakış açısından sunarak üretim güçlerinin değişmesini tanımlıyor. Makul şekilde tasarlandığı takdirde ekolojik ulusun ideal devlet veya “Platon’un Ütopyasını” gerçekleştirmesinin mümkün olduğuna inanılıyor.

Zhai Shanying, finansal teoriler ve sistemler konusunda uzman

Zhai Shanying, CCTV Dialog ve Dragon TV Boss Town programlarının kalıcı özel misafiri. CCTV Dialog’da David de Rothschild ve Çin’deki finansal danışmanıyla konuştu. Aynı zamanda Warren Buffet ile Pekin’deki bir finansal atölye çalışmasında fikir alışverişinde bulundu. Nobel Ekonomi Ödülü almaya aday Çinli kişi olarak Jim Rogers ile de konuştu.

Zhai Shanying 10’dan fazla ünlü Çin üniversitesinde özel finans dersleri verdi. Bu üniversiteler arasında Tsinghua Üniversitesi, Pekin Üniversitesi ve Finans ve Ekonomi Merkez Üniversitesi yer alıyor. Geçtiğimiz 20+ yıl içerisinde, Çin’in temel teorilerine ve düşüncülerine odaklanarak Çinli özelliklere uygun teorik finansal sistem oluşturmayı amaçladı. Finansal teoriler, finansal sistemler ve finansal yöntemlerde birçok başarılı uygulamaya imza attı. Finansal teorileri, uygulamalarla doğrulandı.

Anahtar Kelimeler:
Sanal UlusDijital VatandaşlıkEkolojik Ulus Teorisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adli Bilişim ve Siber Suçlarla Mücadele Zirvesi 14 Mayıs'ta İstanbul'da Düzenlenecek
Adli Bilişim ve Siber Suçlarla Mücadele Zirvesi 14 Mayıs'ta İstanbul'da Düzenlenecek
Dijital Melek Yatırımcılık 3. dönem başvuruları başladı
Dijital Melek Yatırımcılık 3. dönem başvuruları başladı
Türk Stratejist Cem Bağcı : "Facebook duygularımızın yönetilmesine izin veriyor"
Türk Stratejist Cem Bağcı : "Facebook duygularımızın yönetilmesine izin veriyor"
Natro 2017 domain sektörü infografiğini yayınladı
Natro 2017 domain sektörü infografiğini yayınladı
@Taksi'den yüzde 50 indirimli yolculuk kampanyası
@Taksi'den yüzde 50 indirimli yolculuk kampanyası
Genç girişimcilerden ilham veren projeler
Genç girişimcilerden ilham veren projeler
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim