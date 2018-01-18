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Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır?

Instagram'a son görülme özelliği nasıl kapatılır?

18 Ocak 2018 Perşembe 15:29
Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır?

Instagram'a bomba bir özellik daha geldi. Son görülme tarihi artık Instagram'da. Bu özelilik kullanıcıları 2'ye böldü beğenenler de var beğenmeyenler de. Peki, Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır?

Instagram, WhatsApp’de ‘Son Görülme’ ve Facebook Messenger’da ‘Aktif olarak’ benzer bir yeni özellik test edildi. Uygulamanın Instagram Direk Mesaj bölümüne girerek erişilebilir. Seçenekler menüsünden aşağıdaki ekrana ulaşarak Instagram’ın son görülme özelliğini kapatabilirsiniz. Kullanıcı uygulamada çevrimiçi olduğunda en son görüldüğü zaman gösteriliyor. ‘Şu an Aktif ‘, ‘Bugün aktifti’, ‘1 saat önce aktifti’, ’24 saat aktif’ gibi zaman aralıkları belirtiliyor.

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