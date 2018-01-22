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Gözlemevi gençlerin hizmetine sunuluyor

Ordu’nun Ulubey ilçesinde 12 yıl önce Türkiye’nin kişiye özel ilk gözlem evi olarak açılan ancak son yıllarda ilgisizlik sebebiyle atıl duruma düşen gözlemevi gençlerin hizmetine sunuluyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:14
Gözlemevi gençlerin hizmetine sunuluyor

Bugünün hesabıyla 2,5 milyon liraya mal olan 1000 rakımlı bölgede bulunan gözlemevinin ‘atıl kaldığı ve depo olduğuna’ ilişkin basında yer alan haberler üzerine Ordu Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Genç, gözlemevinin sahibi Cumaittin Turap ile görüşme yaptı. Yapılan görüşme sonrası gözlemevinin gençlerin yararlanabileceği ve astronomi üzerine çalışma yapabileceği bir merkez haline getirilmesi öngörüldü. Görüşmenin olumlu sonuçlanmasıyla bir protokol imzalandı. Yapılan protokol ile Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğüne bağlı Ordu Gençlik Merkezi üyesi gençler hafta sonları özel gözlemevine giderek astronomi eğitimi alabilecek ve özel teleskoplarla uzayı inceleyebilecekler.

Yapılan imza töreninde yapılan protokol ile ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, söz konusu tesisin gençler açısından bir hazine olduğunu vurgulayarak, “Bu hafta sonundan itibaren her hafta sonu gençlerimizin ulaşımlarını da sağlayarak astronomi eğitimi almalarına olanak sağlayacağız. Gençlerimiz için hayırlı olsun” dedi.

Özel gözlemevinin sahibi Cumaattin Turap yaptığı açıklamada, gençlerden böyle bir istek gelmesinin kendisini memnun ettiğini belirterek, “Gözlemevimiz herkese açık. Ordu Üniversitesi ve okullardan gençlerin gelmesini arzu ediyorum. Talebin artması halinde daha büyük teleskopların getirilmesini sağlayabilirim. Gözlemevimiz ayrıca NASA verilerine de bağlanabiliyor, çok özel bir merkez, büyük emekler harcadık. Gençlerin merkezi kullanmalarına vesile olacak bu protokol hayırlı olsun” diye konuştu.

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