General Mobile GM 8 Android One nasıl, özellikleri neler?

General Mobile, Android One ailesinin yeni üyesi olan ‘GM 8 Android One’ modelini 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. General Mobile ‘GM 8 Android One’ modeli ile kullanıcılarına Google’ın en iyileri ile tasarlanan güncel ve güvenli Android One deneyimini yaşatıyor ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. GM8 Android One ile kullanıcılar, çekebildikleri kadar fotoğraf çekiyor ve hafıza derdi olmadan Google Photos uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depoluyor.

‘GM 8 Android One’, General Mobile’ın Android One programı kapsamında geliştirilen birçok özelliği dahili olarak sunuyor. Bu özelliklerin başında ise, telefonda dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasının hafıza sorununu ortadan kaldırarak kullanıcıların telefonla çektiği tüm fotoğrafları yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız[*] olarak güvenli bir şekilde bulutta depolayabilmesi geliyor.

Ayrıca ‘GM 8 Android One’, 13MP flaşlı ön kamerası ile yüksek kalitede selfie deneyimi de yaşatıyor. Fotoğraf tutkunları GM 8 Android One modelinin hem ön hem arka kamerasında kullanabilecekleri ‘portre modu (bokeh)’ ile fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş katabiliyor.

‘GM 8 Android One’ modelinin öne çıkan diğer bir özelliği ise G-Board klavye. Anlık çeviri özelliğine sahip ‘G-Board’ klavyeyi dahili olarak kullanıcılara sunan ‘GM 8 Android One’, yazışmalarda 42 dilde anında çeviri yaparak büyük kolaylık sağlıyor.

18:9 oranında yeni nesil geniş ekran tasarımıyla da dikkat çeken ‘GM 8 Android One’ modelinin diğer ürünler gibi kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğinin altını çizen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman; “Türkiye’nin ilk üç akıllı telefon markasından biri olarak başarı çıtamızı her yeni modelde yükseltiyoruz. ‘GM 8 Android One’ bu yılın ilk modeli olarak üstün özellikleriyle son derece iddialı. Özellikle son yıllarda öne çıkan selfie trendine uyumlu şekilde 13MP’lik flaşlı ön kamerayla donatılan ‘GM 8 Android One’ modelimiz, kendi segmentinde, en güncel işletim sistemi olan Android 8.0 Oreo yüklü şekilde tüketiciyle buluşarak fark yaratıyor. Ayrıca telefonda dahili olarak sunulan ‘’Google Fotoğraflar’ uygulaması da sınırsız sayıda fotoğraf ve videoyu yüksek kalitede, ücretsiz ve güvenli bir şekilde saklama imkânı tanıyor. ‘GM 8 Android One’ ile başarı hikayemizi sadece Türkiye’de değil, faaliyette bulunduğumuz 32 ülkede de sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yalnızca donanımıyla değil, fiyatıyla da fark yaratıyor

GM 8 Android One; 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olmak üzere iki ayrı versiyon ile tüketicilere sunuluyor. Kullanıcılar; 3GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu ise 1099 TL’ye satın alabilecekler.

GM 8 Android One, zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra; General Mobile’ın web sitesi www.generalmobile.com üzerinden online olarak tüketicilerle buluşuyor. GM 8 Android One ayrıca, Türk Telekom ve Vodafone mağazalarında taksitli tekliflerle, Turkcell mağazalarında ise “3 taksit bizden” kampanyası ile satışa sunuluyor.

Serinin Beşinci Telefonu

Android One programı çerçevesinde Avrupa pazarında 2015 yılında lansmanı yapılan General Mobile Android One 4G, 2016 yılında piyasaya sürülen GM 5 ve GM 5 Plus ve 2017 yılında çıkarılan GM 6 modellerinin kısa zamanda yakaladığı başarılı satış rakamları ve olumlu kullanıcı dönüşlerinin ardından, General Mobile beşinci Android One ürünü olan ‘GM 8 Android One’ ile performans çıtasını yükseltmeyi hedefliyor.

GM 8 Android One Teknik Özellikleri: