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Facebook’ta haber ve reklama engelleme geliyor

Zuckerberg, sitenin daha az reklam, haber ve tanıtım içerecek şekilde yeniden düzenleneceği açıkladı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:58
Facebook’ta haber ve reklama engelleme geliyor

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, kısa zaman sonra sitenin daha az reklam, haber ve tanıtım içerecek şekilde değişim geçireceğini açıkladı. Zuckerberg reklam ve haber içerikleri yerine, ön sayfada daha fazla, aile ve arkadaş kaynaklı paylaşımların görüneceğini ifade etti.

Facebook sayfasından bir paylaşımda bulunan Zuckerberg şunları kaydetti: "Kullanıcılardan, genel içeriklerin yani reklam, haber ve tanıtımların, haber kaynağı sayfasındaki özel paylaşımları görünmez yaptığı yönünde bildirimler aldık.Verdiğimiz hizmetin yalnızca eğlence amaçlı olmaması aynı zamanda insanların mutluluğuna odaklı olmasının sorumluluğunu hissediyoruz. Pasif bir şekilde makale okumak ya da video izlemek, her ne kadar aydınlatıcı ve eğlendirici olsalar da, kişi için iyi olmayabilir. Bu nedenle Facebook’u nasıl kurguladığımız konusunda önemli bir değişikliğe gidiyoruz"

Son Güncelleme: 12.01.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
Facebook HaberFacebook Reklam
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