Dijital Melek Yatırımcılık 3. dönem başvuruları başladı

Arama motoru optimizasyonu başta olmak üzere dijital pazarlamanın tüm dallarına hakim bir ajans olan Webtures tarafından düzenlenen Dijital Melek Yatırımcılık Programının 3. dönemi başvuruları açıldı. Kazanan projenin her birine Webtures tarafından 50.000 TL dijital pazarlama yatırımı yapılacak. Son başvuru tarihi ise 30 NİSAN 2018.

Webtures ekibi gelen başvuruları fayda, özgünlük gibi kriterler üzerinden titizlikle değerlendirerek seçtiği girişim fikirlerine veya projelerine hiçbir bedel veya hisse talebi olmadan dijital pazarlama yatırımı yapıyor. SEO, UX, sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlaması, Adwords, Growth Hacking gibi pazarlama becerilerinin yanı sıra gerekmesi halinde proje alt yapısının geliştirilmesi konusunda da destek olan Webtures, projenin dijital dünyada lider konuma gelmesi için tüm yeteneklerini kullanıyor.

Webtures’in projelerden tek beklentisi ise ortaklaşa çıkarılan başarı hikayelerini yayınlama hakkı.

Geçtiğimiz şubat ayı içerisinde yaklaşık 1000 başvuru alınan programda, üç aşamalı eleme sürecinin ardından, 60 proje sunumlarını gerçekleştirdi. Üç aylık maratonun sonunda biri sosyal sorumluluk projesi olmak üzere, Appvice, Bir Bilene Sor,Nakitup, EDSM ve NAR.Store dijital melek yatırım almaya hak kazandı.

Detaylı bilgi ve başvuru için www.dijitalmelekyatirimcilik.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.