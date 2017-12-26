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Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı İstanbul’da

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı, İstanbul’da gerçekleştirilecek.

26 Aralık 2017 Salı 12:57
Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı İstanbul’da

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı, 28 Aralık 2017 tarihinde Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsünde San Diego State University, Youngstown State University, Gazi Üniversitesi ve Universiti Teknologi Malaysia destekleriyle gerçekleşecek.

Çalıştay, hükümet programında da yer alan dijital dönüşümün 3 aşaması olan tüm Kamu Kurumlarının tek bir kurum gibi çalışmasının sağlanması, kurumların verdiği hizmet kalitesinde standartlaşma ve talep edilen kamu hizmetlerinin tek bir pakette sunulması gibi konuları kapsıyor. Ayrıca ülkelerin politikalarını, stratejilerini ve üretimlerini etkileyen yapay zekâ uygulamaları ve ekonomide önemli bir gündem haline gelen Bitcoin gibi kavramların da masaya yatırılacağı çalıştayda; fırsatlar, tehditler tartışılacak ve dünyanın bugün geldiği nokta değerlendirilecek.

KATILIMCILAR

Büyük veri, siber güvenlik, biyoinformatik, dijital oyunlar, araçlar ve teknolojiler, kuantum ve post kuantum hesaplamaları gibi konulanlarının da üzerinde durulacağı ve dijital dönüşümün önde gelen bilim insanları ve sektörün önemli uzmanlarının ilgi gösterdiği çalıştaya, ükemizde yapay zekâ algoritması geliştirip dünyanın kullanımına sunan, ScholarPedia giren, Aralık 2017’de Mehmet Akif Ersoy Bilim İnsanı Ödülünü alan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, İngiltere’de pek çok üniversitede dijital dönüşüm ile girişimcilik alanlarında çeşitli ödüller almış olan Prof. Dr. Khalid Hafeez, Türkiye’nin Bilişim Yönetimi alanındaki ilk doçenti ve Birleşmiş Milletlerde E-Devlet temsilcisi olan Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir ve Bilgi güvenliği alanında önemli profesörlerden, YÖK Siber Güvenlik Çalışma Grubu Üyesi, IEEE Biyometrik Görev Gücü Üyesi ve Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu katılım gösterecek.

Son Güncelleme: 26.12.2017 13:27
Anahtar Kelimeler:
Dijital DönüşümYapay ZekaBitcoinNişantaşı üniversitesiMaslak 1453 Neotech Kampüsü
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