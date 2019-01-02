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Cep telefonu ile televizyondaki canlı yayına anında bağlanabilen sistem geliştirdiler

Outdoor Yaşam kanalı olarak yayın yapacak olan Avfest Outdoor HD televizyonun geliştirdiği yeni sistem ile birlikte, Ocak ayı içerisinde kesintisiz şekilde yayın hayatına başlayacağı bildirildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:17
Cep telefonu ile televizyondaki canlı yayına anında bağlanabilen sistem geliştirdiler

Kanalın imtiyaz ortakları televizyoncu Tuna GÜZELYURT ile ticari danışman Abdullah KOÇOĞLU birlikte yaptığı açıklamada, daha önce 1 Haziran 2018’de start alan ve birkaç gün test yayınında kaldıktan sonra isteğe bağlı olarak test yayını sonlandırılan kanalın açılışının ertelenmesinin altında yatan gerçeği anlattı:

 “Avfest Yayın Grubu bünyesinde kurmuş olduğumuz Avfest Outdoor HD kanalı, bilindiği üzere ilk planlamada 1 Haziran 2018’de resmi yayınına başlayacaktı. Ancak, test yayınlarından istediğimiz performansı alamadık. Bu sebeple ortaklık içinde olduğumuz sistem kurucu şirket ile birlikteliğimizi dostça sonlandırdık.

Bu kısa tecrübe bize, doğada, doğa ile iç içe yaşayan bireylerin kanala, aynı performansla cep telefonlarından da ulaşmak istediğini öğretti. Bu meyanda harekete geçerek IOS ve ANDROID sistem mühendisleri ile uygulama geliştirdik. Yakında aktif edeceğimiz bu sistem, Avfest Outdoor HD televizyonunun izlenebileceği bir uygulamadan ibaret değil; aynı zamanda çoklu hizmet sunan güçlü de bir altyapı sunuyor. En güzel tarafı ise bu üstün teknolojinin bütünüyle kendimize ait olması. Böylelikle, talepte bulunan kişi ya da kurumlar adına da yayın altyapısı oluşturma ve kanal kurma gücüne sahip oluyoruz.

Sistem, televizyon yayınını aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden de yayınlama imkanı tanıyor ve cep televizyonu ile canlı yayına bağlanma lüksü kazandırıyor. Yani, milyon dolarlık devasa canlı yayın araçlarının tarih olacağı ve yanlızca teknolojiyi yakından takip eden yayıncıların ekonomik yönden ayakta kalacağı bir 2019 yılı yaşayacağız. Herkes adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.”

Son Güncelleme: 02.01.2019 09:19
Anahtar Kelimeler:
Outdoor Yaşam KanalıAvfest Outdoor HD
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