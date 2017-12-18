Cep telefonları Solar Ağaç'ta şarj edilebilecek

Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu üyeleri, kendi ürettikleri 3D yazıcı ile yaptıkları ’Solar Ağaç’ yakın zamanda Türkiye’nin bir çok noktasında kullanıma sunmayı hedefliyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen Solar Ağaç, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirip aynı zamanda modem hizmeti verecek. Solar Ağaç sisteminin çalışması hakkında bilgi veren grup üyesi öğrenci Abdülkadir Yıldırım, "Projemizin gerçek boyutu 5 metre yüksekliğinde olacak. Dalların arasındaki mesafe de 5 metre eninde olacak. Altında ise 6 metrekarelik bir alana ihtiyacımız var. 1 KW’lık elektrik üretmek istiyoruz. Tasarımları değiştirilerek daha fazla elektrik üretim yapılabilmesi mümkün. Projemiz ile ürettiğimiz elektriği şarj istasyonları olarak kullanabileceğiz. İnsanlar banklarda otururken elektronik cihazlarını şarj edebilecek ve ağacın tasarımından kaynaklı oluşan gölgelik alanlarda oturup, ağaçtaki wifi hizmetinden faydalanabilecekler" dedi.

Güneş enerji panellerinin fazla yer kapladığı için şehirlerde yaygın olarak kullanılmadığının altını çizen Yıldırım, "Biz de bu soruna çözüm oluşturmak için böyle bir tasarım oluşturduk. Bu tasarım sayesinde daha az alan kaplayarak elektrik üretebileceğiz. Bu tasarımı şehirlerde, parklarda ve bahçelerde kullanabileceğiz. Tasarımımızı götürdüğümüz belediyeler, okullar ve üniversiteler çok beğendiler, bahçelerinde kurmamızı istediler. Maddi destek sağlanabilirse bu projeyi gerçekleştirip bir çok yerde bu enerjiyi kullanacağız. Balıkesir Üniversitesinde kurup bütün ülkeye yaygınlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETECEK

Proje maliyetinin 20 ile 25 bin lira arasında olduğunu söyleyen Yıldırım, "Seri üretime geçilirse maliyet daha da aşağıya düşecektir. Ürettiğimiz elektrik ile ağacımızı ışıklandıracağız ve estetik bir görünüm sağlayacağız. Aynı zamanda ağacımızda güneş takip sistemi kullanacağız ve tüm gün güneşten en verimli şekilde faydalanacak ve yaklaşık yüzde 20 oranında daha fazla verim elde edeceğiz. Sensörler sayesinde güneşi takip ederek en verimli şekilde çalışacağız. Aynı zamanda kullanacağımız bir otomasyonla ağacın anlık üretim ve tüketim verilerini uzaktan takip edebileceğiz. Bir sorun varsa da uzaktan müdahale edebileceğiz. Projenin tasarımı değiştirilerek bir evin ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretebilir. Seri üretime geçilince maliyetler düşerse evlerde de kullanılabilir" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ PROJEYİ DOĞAYA ENTEGRE ETMEK"

Türkiye’de yenilebilir enerjiye olan ilgiyi artırmak için böyle bir geliştirdiklerini belirten Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Eren Uygun ise, "Güncel enerji üretim kaynaklarını takip edip, alternatif seçenekler arıyoruz. Türkiye’de ve Dünyada güneş enerjisi revaçta ama halkımız bunu tam olarak anlayabilmiş değil. Biz bu proje ile halkımıza bunu anlatmak istiyoruz. Proje içersin de bir yaşam alanı da var. Bu yaşam alanı ile insanlar hem bu güneş panellerinin ürettiği enerjiden faydalanacak, hem de sosyal anlamda kaynaşma anlamında bir ortam olacak" şeklinde konuştu.

Solar Ağaç projesini doğaya entegre etmek istediklerini de söyleyen Uygun, "Bizim amacımız doğaya bu teknolojiyi entegre edebilmek. Şuan için elimizdeki en gerçekçi yollar ile yapıyoruz bu işi. Çalışmalarımıza devam ettikçe kaynak bulabildikçe bu çalışmamızı daha da ilerletip daha gerçekçi, daha doğaya yakın teknoloji elde etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.