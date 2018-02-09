Blockchain ile yüzde 55 tasarruf edilebilecek

Blockchain teknolojisiyle birlikte yeni bir dijital ekonomi ortaya çıkıyor. Hızla büyümesi öngörülen bu ekonomide kimlik bilgileri ve bu bilgilerin doğrulanması günümüze göre çok daha fazla önem kazanacak. Özellikle bankacılık işlemlerinin fiziksel olarak yapılmadığı küresel dijital dünyanın yeni normali, dijital kimlikler olacak. Saniyeler içinde herhangi bir kurumla veya kişiyle bağlantı kurulabilen bu dünyada kimlik doğrulamanın daha güvenli, hızlı ve kolay yapılması gereklilikten çok bir zorunluluk haline geldi.

Bankalar müşterilerini tanımak için yılda 100 milyon dolar harcıyor

Kimlik bilgilerinin dijital ortama aktarılarak doğrulama işlemlerinin otomatikleştirilmesi, kimlik doğrulama işlemlerinin daha güvenilir, hızlı ve ekonomik yapılmasını sağlıyor. Danışmanlık şirketi Synechron verilerine göre, 100 binden fazla müşterisi olan bir banka, müşterilerini tanıma ve süreçlerine dahil etmek için senede 100 milyon dolar harcıyor. Blockchain KYC (know your customer-müşterini tanı) çözümüyle bu giderlerden iş gücünde yüzde 55 ve maliyetlerde en az yüzde 30 oranında tasarruf edilebilecek.

Hukuken geçerli dijital kimlik çözümü

Yerli ve yabancı bankacılık sektör temsilcilerini buluşturan Banking as a Service Summit’te e-imza katmanına sahip, hukuken geçerli dijital kimlik çözümleri hakkında bilgi veren E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Birbirini tanıyan insanların bir arada yaşadığı dönemde kimlik kartlarına gereksinim yoktu. Artan nüfus ile bu dönemden kimlik kartları, pasaportlar gibi kimlik doğrulamasının yapıldığı sürece geçtik. Şu anda ise daha kompleks ve dijital bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın yeni normali, dijital kimlik. Karışık operasyonların, merkezileştirilmiş verilerin hacklenme risklerinin, kompleks kimlik güvenlik kontrollerinin ve kötü müşteri deneyimlerinin geride kalmasını sağlayacak dijital kimlik çözümümüz Blockchain teknolojisiyle hayatımızdaki yerini alacak.” dedi.

Avrupa Birliği’ndeki sertifikalarla da uyumlu

13 yıl önce ilk e-imzayı, 11 yıl önce ilk mobil imzayı ürettiklerini vurgulayan Orhun, sözlerine şöyle devam etti: “BTK tarafından yetkilendirilmiş Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısıyız. Yeni çözümümüz, gönderici ve alıcının belli olduğu, yasal düzenlemesi yapılmış, kimlik doğrulamasının teyit edilmesi gerektiği bankacılık, finans ve sigorta gibi sektörleri adresliyor. Ayrıca dijitalleştirilmiş, merkezi olmayan, şifreli bir dağıtık veri tabanı olan Blockchain teknolojisi ile uyumlu dijital kimlik çözümümüz; hızlı, güvenli ve kanıtlanabilir şekilde istenilen platformlarda ve akıllı sözleşmelerde kullanılabilecek. Yeni çözümü işletmelerle birlikte bireyler de kullanabilecek. Uygulama, Türkiye ve tüm Avrupa Birliği’ndeki sertifika sağlayıcılarının ürettiği elektronik ve mobil imzalarla uyumlu olacak.”