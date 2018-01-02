Apple indirimli batarya değişim ücreti ne kadar?

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve milyonlarca Apple kullanıcısının tepkisini çekmişti.

Birbiri ardına gelen davalar sonucu Apple bu kararından geri adım atarak kullanıcılarından özür diledi ve yavaşlatılan bataryaların değişimi için bir kampanya başlatacağını duyurdu.

Apple, Türkiye'de de Ocak ayı sonunu beklemeden bugünden itibaren indirimli batarya değişim programı başlattığını açıkladı. Kampanyanın iPhone 6, 6S, 7 ve SE modellerinde geçerli olduğunu belirtildi.

Garanti dışında kalan telefonların bataryasını 319 TL ile 190 TL arasında değiştiren Apple, yaptığı indirim ile bunu 129 TL’ye indirdi.