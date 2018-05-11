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Adli Bilişim ve Siber Suçlarla Mücadele Zirvesi 14 Mayıs'ta İstanbul'da Düzenlenecek

ACFE Türkiye/USİUD (Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği) 14 Mayıs 2018 tarihinde “Adli Bilişim ve Siber Suçlarla Mücadele Zirvesi” düzenleyecek.

11 Mayıs 2018 Cuma 15:30
Adli Bilişim ve Siber Suçlarla Mücadele Zirvesi 14 Mayıs'ta İstanbul'da Düzenlenecek

Zirvede suistimal ve bilişim risklerinin yönetilmesi, vakaların tespiti, analizi ve delillendirilmesinde adli bilişim metodları ve teknolojinin etkin kullanımı gibi konular masaya yatırılacak.

Etkinliğin ana konuşmacısı olan Yalkın DEMİRKAYA,  bilişim dünyasında white-hat-hacker olarak  30 yıllık tecrübe, repütasyon ve bilgi birikimine sahip. FBI, NATO, Türk Polis Teşkilatı ve Newyork Polis Teşkilatı başta olmak üzere pek çok ülkenin polis teşkilatına ve barolara bu alanda eğitimler vermiş, verdiği bilirkişi görüşleriyle Amerika adalet sistemi içerisinde dönüm noktası teşkil eden kararlarda payı bulunan DEMİRKAYA,  etkinlikte Bilişim Suçları, Endüstriyer Casusluk ve Siber Güvenlik konuları başta olmak üzere bilgi ve deneyimlerini gerçek vaka örnekleri eşliğinde katılımcılarla paylaşacak. İkinci bölümde ise  farklı sektörlerde suistimallerin tespit edilmesine yönelik adli bilişim metotları ve teknolojinin etkin kullanımı konulu bir panel olacak.

Panele; DEMİRKAYA’nın yanısıra,  Kredi Kayıt Bürosu Veri Analizi ve Karar Destek Sistemleri Direktörü  Dr. Emre KARAMAN, Suç Araştırmaları Uzmanı ve Emekli Emniyet Müdürü Mesut DEMİRBİLEK, Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Direktörü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden Salih TAŞYON, PwC Türkiye Adli Bilişim Çözümleri Lideri Derya ETİZ konuşmacı olarak katılacak.

14 Mayıs 2018'de Point Hotel Taksim'de yapılacak ve kontenjanlarla sınırlı olan etkinliğin katılımcılarına etkinlik sonunda Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş katılım sertifikası verilecek. Katılım için ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.usiud.org web sitesi ziyaret edilebileceği gibi Demet Kaya demet.kaya@usiud.org ve 0850 532 90 64 / 0554 302 00 22 no'lu telefolardan da bilgi alabilir.

PwC Türkiye ana sponsorluğunda, Sentinel, Esfor Güvenlik Danışmanlığı, EMT Electronics ve Cyber Diligence sponsorluklarında gerçekleşecek olan etkinlikte, sponsorlar fuaye alanında Adli Bilişim ve Siber Güvenlik alanındaki ürün ve hizmetlerini tanıtacakları stantlar açacaklar.

Kimler katılmalı?

Suistimal önleme, tespit ve inceleme alanında yönetici ve uygulamacı olarak çalışanlar ve bu alanda akademik çalışmalar gerçekleştirenler,

İç Denetçiler, Dış Denetçiler, BT Denetçileri, kontrolörler, risk yönetimi uzmanları, Kamu Kurum ve Kurulları Denetim Mensupları,

Bankaların kredi kartı, internet bankacılığı ve diğer suistimal inceleme bölümlerinde çalışanlar,

Bilgi güvenliğinden sorumlu yöneticiler ve çalışanlar,

İç denetim, suistimal inceleme ve denetimi, bilişim sistemleri ve bilgi güvenliği alanlarında mesleki sertifika sahibi olan Sürekli Mesleki Eğitim (CPE) ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler,

Avukat, savcı ve bilirkişi olarak adli konularda çalışanlar,

Emniyet ve Jandarma Teşkilatı mensupları,

Özel güvenlik alanında çalışanlar,

Adli bilişim, bilgi güvenliği, suistimal önleme-tespit ve inceleme konularına ilgi duyan, farkındalık kazanmak ve farkındalıklarını arttırmak isteyen tüm kişiler katılabilir.

USUİD Hakkında

1988 yılında kurulmuş olan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) dünyanın en büyük suistimalle mücadele örgütü ve bu konuda önde gelen eğitim ve öğretim sağlayıcısıdır.

Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (USİUD) 2007 yılında ACFE’nin Türkiye temsilcisi olarak kurulmuş ve kuruluşundan bugüne ülkemizde suistimal farkındalığının arttırılması, suistimal inceleme uzmanlarının yetiştirilmesi ve desteklenmesi, bu alanda etik ve hukuk düzeninin oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerinde öncü ve referans kurum kimliğini sağlamak vizyonu ile hareket ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları DerneğiAdli BilişimSiber Suçlar
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