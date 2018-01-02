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4 kişilik bir ailenin aylık haberleşme gideri ne kadar?

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye’de 2017 yılında 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin yaklaşık 234 TL olduğunu açıkladı.

02 Ocak 2018 Salı 12:01
4 kişilik bir ailenin aylık haberleşme gideri ne kadar?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği olan, her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 234 TL harcadığı belirlendi. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 2 bin 813 TL’ye ulaştığı belirtildi. Bu rakamın 622 TL’sini devlete ödenen verginin oluşturulduğu vurgulandı.

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı ’Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu’na göre sabit telefona aylık ortalama 24,87 TL ödeniyor. Aynı raporda, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 28,29 TL’ye ulaştığı belirtildi. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 44,56 TL ödeniyor. Bu giderlerin hepsine yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, mobil telefon haberleşme için yüzde 25, sabit telefon haberleşme için yüzde 15, sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 5 özel iletişim vergisini de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen toplam 52 TL aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri ayda ortalama 234 TL’ye, yılda ise yaklaşık 2 bin 813 TL’ye ulaşıyor.

Son Güncelleme: 02.01.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
Haberleşme GiderleriTelkoder
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