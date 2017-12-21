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1 litre benzin fiyatına Ankara’ya gidebiliyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli otomobil, 1 litre benzin fiyatına Ankara’ya gidebiliyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 13:30
1 litre benzin fiyatına Ankara’ya gidebiliyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, arabanın tanıtımında yaptığı konuşmada, Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından daha önce geliştirilen elektrikli otomobilin bu yıl 24 öğrenci ile yarışmalara hazırlandığını söyledi. Yapılan aracın geçen sene 51 üniversite arasındaki yarışmada 17. olduğunu söyleyen Rektör Kar, şunları söyledi:

“Bu yıl millileştirme ve yerlileştirme çabalarını biraz daha verimliliği artırarak daha iyi bir derece alması için arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağız. Buradaki asıl amacımız öğrencilerimizin teoride öğrendiği bilgileri pratiğe yansıtabilmeleri. Böylece sanayinin ihtiyaç duyduğu öğrenciler için elimizden gelen desteği vereceğiz. Yani amacımız öğrencilerimizin daha iyi bir mühendis olarak yetişmesi. Bu kapsamda geçen yıl bu aracımızı geliştiren arkadaşlarımız bu yıl insansız hava aracı geliştirmeye ve onunla TÜBİTAK’ın geliştirdiği yarışmalara katılacaklar. Bu yıl ise yeni bir ekip bu aracı geliştirmeye çalışıyor burada asıl amacımız Türkiye’de yerli otomobil üretme gayreti ve çabası var, bu konuda Cumhurbaşkanımızın da çok büyük desteği var, baştan beri teşvik ediyor. Türkiye’nin katma değeri yüksek mal üretimine geçebilmesi için bu çok önemli. En azından buradaki öğrencilerimizin de elektrikli otomobilin, nasıl işlediği mekanizmasının nasıl olduğu, yani bu tecrübe ile yetişmiş olmaları gelişecek olan sektöre de hazır birer mühendis olmalarına katkıda bulunacak.”

Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Remzi İnan ise geçen yıl 13 mühendislik fakültesi öğrencisinin aracı yaptığını ve yazılım donanım ve aracın fiziksel yapısının mühendislik fakültesi tarafından yapıldığını söyledi. Aracı daha iyi bir hale getirmek için 24 öğrenci ile araç üzerinde çalıştıklarını ifade eden İnan, “Bu sene amacımız aracımızı hem hafifletip, batarya ve sürücü sistemine müdahale etmeye çalışma olacak. Özelikle batarya yönetim sistemini yerlileştirip kendimizin tasarladığı donanım ve yazılımla beraber motorun ne kadar elektrik tüketeceğini hangi grupların aktivasyonunu sağlanacağını ya da hangi grupların kapanacağını motor sürücülerinden gelen bilgilere göre okunup tekrar değerlendirilip geriye enerji basılmasına yönelik bir çalışmamız olacak“ dedi.

İnan, aracın geliştirme aşamasında olduğunu belirterek “Bir litre benzin fiyatına Ankara’ya gidebilecek durumda araç, 5 buçuk liraya Ankara’ya hemen hemen gidecek kapasiteye sahip bir araç. Düz zemin üzerinde 65 kilometre gidiyor. Saatte hızı ise 110 kilometreye kadar çıkıyor“ diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.12.2017 14:37
Anahtar Kelimeler:
Niğde ömer Halisdemir üniversitesiElektrikli Otomobil
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