Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla devam edecek. Deplasmanda T.M. Akhisarspor’a 1-0 mağlup olan Kayserispor, yarın 18.00’de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda turu geçmek için rakibinin karşısına çıkacak. Bu zorlu mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 2-1’lik galibiyetin avantajıyla bir üst tura yükselebilmek için Ülker Stadyumu’nda A.Ç. Giresunspor ile oynayacak. Saat 20.30’da başlayacak maçı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler’in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. Volkan Bayarslan da bu müsabakanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak.