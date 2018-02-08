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Yılmaz Vural 27. takımı Giresunspor ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Teknik Direktör Metin Diyadin’in istifasının ardından Yılmaz Vural’la anlaştı.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:28
Yılmaz Vural 27. takımı Giresunspor ile anlaştı

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Türkiye’nin en renkli teknik direktörü olarak bilinen Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bozbağ, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, “Yılmaz hocamız ile anlaşmaya vardık. Detayları daha sonra aktaracağım. Giresunspor’a ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

YILMAZ VURAL’IN 27. TAKIMI GİRESUNSPOR OLDU

Geçtiğimiz yıl Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış simalarından olan Yılmaz Vural, daha önce kariyerinde Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yaptı.

KARİYERİNE 4 ŞAMPİYONLUK SIĞDIRDI

26 yaşında teknik direktörülük kariyerine başlayan Vural, kariyerinde 1994-1995’te Eskişehirspor, 1995-1996’da Sarıyer, 2005-2006’da Antalyaspor ve 2017-2018’de Göztepe’yi Süper Lig’e çıkarttı. Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda ise Adana Demirspor’un başında play-off’ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.

Son Güncelleme: 08.02.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz VuralAkın çorap Giresunspor
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