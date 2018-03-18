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Yeşil Giresun Efes’i devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, Anadolu Efes ile karşılaştı. Giresun 19 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakadan Anadolu Efes 91-87 mağlup ayrıldı.

18 Mart 2018 Pazar 20:03
Yeşil Giresun Efes’i devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, Anadolu Efes ile karşılaştı. Giresun 19 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakadan Anadolu Efes 91-87 mağlup ayrıldı.

KÜNYE

Salon: Giresun 19 Eylül

Hakemler: Ahmet Ersen Ergüler xx, Osman Sinan İşgüder xx, Özge Şentürk xx

Yeşilgiresun Beleidyespor: Kenny Boynton JR xxx 22, Davon Jefferson xxx 20, Perrin Buford xxx 8, Ra’Shad James xxx 15, Darrell Williams xxx 8, Tadija Dragicevic xxx 16, Dusan Cantekin xxx 2

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Anadolu Efes: Bryant Dunston xxx 18, Sonny Weems xxx 19, Errick McCollum xxx 18, Brock Motum xxx 14, Doğuş Balbay xx 4, Birkan Batuk xx 3, Derrick Brown xxx 8, Toney Douglas xx 3

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 17-25 (Anadolu Efes Lehine)

Devre: 48-50 (Anadolu Efes Lehine)

2. Periyot: 69-68 (Yeşilgiresun Belediyespor Lehine)

(Resul Yanbul/İHA)
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