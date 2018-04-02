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Yenilginin ardından istifa sinyali

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 5-0’lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu şekilde çalışmaya devam edemem” dedi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:11
Yenilginin ardından istifa sinyali

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 5-0’lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu şekilde çalışmaya devam edemem” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Maça 1-0 geride başlıyorduk bugün 2-0 geri başladık. Geriden gelmek çok zor. Kariyerim başladığından beri böyle bir mağlubiyet görmedim ama bunlar oluyor. Ben buraya çıktığımda futbolcularım hakkında hiçbir zaman kötü söz söylemedim. Ben bugün onlardan daha yürekli oynamalarını beklerdim. Bazı oyuncularım herhalde ligin bittiğini söylüyor. Ligin ilk yarısında oyuncularım yürekleri ile oynuyordu. Kayseri halkına çok saygı duyuyorum ve seviyorum onları. Kayseri halkının önünde bu skor beni utandırıyor, buraya çıkmaya utanıyorum. Bugün benim kariyerim için çok hassas bir gündü” ifadelerini kullandı.

Bu şekilde çalışmaya devam edemeyeceğini kaydeden Sumudica, hak etmediği parayı kazanmak istemediğini kaydetti. Sumudica, şunları söyledi:

“Bu akşam düşüneceğim. Bu şekilde çalışmaya devam edemem. Dürüst bir insanım. Hak etmediğim parayı kazanamam. Her zaman yüzüne konuşan biriyim. Hiçbir zaman birinin arkasından konuşmadım. Bugün gerçekten benim için çok büyük bir utanç oldu. Bugün takımın neredeyse yarısı oynamadı. Takımın yarısı eksikti. O yüzden 3’lü stoper düşündüm. Bence bu sistemin bir hatası değil. Kendimi Türkiye’de çok iyi hissettim. Çok sevdiğim bir ülke. Başkanla bir toplantımız olacak. Çünkü yüreğimde bir acı var. Futbolu gerçekten çok seviyorum. Bazen hatalar yapabiliyorum.”

(Ali Göç - Turan Bulut - Cem Atakan /İHA)
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